В Одни Ворота: "Эль-Класико" уже сегодня!

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Несколько месяцев назад из-за массовых беспорядков в Каталонии была перенесена встреча 10-го тура Примеры между "Барселоной" и мадридским "Реалом". Новой датой определили 18 декабря.

Игроки "Реала" угрожали в день "Эль-Класико" не выйти из самолёта, если их безопасность не будет обеспечена.

В Мадриде сомневаются, что "Реал" будет чувствовать себя безопасно в столице Каталонии во время проведения одного из самых принципиальных футбольных противостояний в мире. Именно в этот день местные активисты запланировали проведение масштабного митинга возле "Камп Ноу" за несколько часов до матча. Вход на стадион для болельщиков из-за этого может быть заблокирован

В программе "В одни ворота" вспоминают и другие интересные случаи демарша на футбольных матчах.

Так же слушайте обзор результатов жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов. Если посмотреть на итоги жеребьёвки, то можно увидеть, что уже на этой стадии сойдутся четыре или пять пар, достойных финала.

Самой статусной можно назвать пару "Реал" - "Манчестер Сити", а "Ливерпулю" уже этой зимой предстоит сыграть на стадионе, который принимал финал Лиги чемпионов-2018/2019. Тогда "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм", и при стечении обстоятельств команды могут снова встретиться уже в четвертьфинале Лиги чемпионов.