Долго и громоздко: Кариньш рассказал о процедуре по исключению из санкционного списка США

Процедура по исключению из санкционного списка США является громоздкой и долгой, но латвийское правительство сделает все, чтобы работа Вентспилсского порта продолжалась, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в передаче "Утренняя панорама" на LTV.
Он напомнил, что со стороны правительства предприняты первые шаги для исключения Вентспилсского свободного порта из санкционного списка, и работа продолжается, но процедура исключения субъекта из санкционного списка является громоздкой и медленной.
На вопрос о том, может ли Кариньш привести пример исключения юридического лица из санкционного списка, он ответил отрицательно, однако добавил, что переговоры с США продолжаются.
Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) 9 декабря на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.
Санкции введены также против четырех, связанных с Лембергсом структур - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.
В связи с этим правительство инициировало поправки о переходе Рижского и Вентспилсского портов под государственный контроль и исключении из правления данных портов представителей самоуправлений. Кабинет министров вчера утвердил изменения в законе "О портах", которые предусматривают создание нового государственного акционерного общества (ГАО) "Ventas osta" для управления Вентспилсским свободным портом. Сегодня вопрос об учреждении нового ГАО рассмотрит Сейм.