Долго и громоздко: Кариньш рассказал о процедуре по исключению из санкционного списка США

Он напомнил, что со стороны правительства предприняты первые шаги для исключения Вентспилсского свободного порта из санкционного списка, и работа продолжается, но процедура исключения субъекта из санкционного списка является громоздкой и медленной.

На вопрос о том, может ли Кариньш привести пример исключения юридического лица из санкционного списка, он ответил отрицательно, однако добавил, что переговоры с США продолжаются.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) 9 декабря на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Санкции введены также против четырех, связанных с Лембергсом структур - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.