Строитель стены Дональд Трамп

Мы считаем, что президента США Дональда Трампа можно назвать "человеком года" не по количеству профессиональных заслуг, а по его частоте появления в СМИ и количеству скандальных высказываний и поступков.

Кто это?

Дональд Трамп - американский государственный деятель, политик, предприниматель, старейший впервые избранный президент США с 20 января 2017 года. В 2019 году Дональд Трамп стал самым обсуждаемым политиком в Twitter.

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2019 год начался с того, что Трамп потребовал от демократов средства на строительство стены на границе с Мексикой. И даже придумал лозунг для стены на границе.

"Стена взойдет - преступность падет. Это новый мотив Республиканской партии на два года, пока стена не будет закончена. Сейчас в процессе строительства. Используйте это и молитесь", - написал он в Twitter.

Примерно в то же время Washington Post подсчитали количество невыполненных обещаний президента США -

издание писало о 8158 лживых или вводящих в заблуждение заявлениях.

Февраль ознаменовался тем, что коалиция из 16 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, подала иск против президента из-за его планов использовать полномочия введения режима чрезвычайного положения.

В этом же месяце состоялась неудачная встреча президента США и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

ФОТО: EP/Scanpix

В мае 2019-ого президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, которая длилась около часа, а уже в июне им удалось встретиться лично в Осаке.

Во время встречи Трамп в шутливой форме попросил Путина не вмешиваться в выборы президента США в 2020 году.

Осенью Трампа обвиняли в давлении на Зеленского и в попытках вовлечь Украину в попытки навредить его политическому противнику Джо Байдену, а в декабре Комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад на 300 страниц в связи с процедурой импичмента Дональда Трампа.

В конце декабря этого года палата представителей США проголосовала за отстранение от должности президента Дональда Трампа. Трампа признали виновным в злоупотреблении власти и препятствии работе конгресса.