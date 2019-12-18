Отец снимал свою дочь каждую неделю на протяжении 20 лет

Многие родители признают, что их отпрыски растут с невероятной скоростью. Каждый проведенный вместе момент, кажется, заслуживает запечатления. Но у родителей получается сделать это далеко не всегда, и многое остается "за камерой".

По этой причине нидерландский кинооператор Франс Хофместер начал снимать свою дочь Лоте уже в 1999 году.

Видео мужчина разместил в своем профиле на YouTube.

В описании к ролику указано, что он хотел запечатлеть перемены дочери, так как они происходили очень быстро. Поэтому он начал снимать ее каждую неделю.

Захватывающее видео начинается с моментов, когда Лоте была младенцем. Отец постарался запечатлеть все моменты жизни девочки: сумасшедший период в 2-летнем возрасте, первые косы, как в четыре года начали выпадать зубы, подростковые годы. В конце видео видна красивая девушка.

Хофместе пояснил, что он выбрал конкретный, единый стиль для каждого кадра, чтобы потом можно было создать таймлапс-видео.