Совет по фискальной дисциплине возглавит Инна Штейнбука

Совет по фискальной дисциплине возглавит член совета, экономист Инна Штейнбука, сообщили агентству LETA представители совета.
Она сменит на этой должности Яниса Платайса, который руководил советом с 2014 года. Согласно закону о фискальной дисциплине, один и тот же человек может руководить советом не больше шести лет подряд.
Вступая в должность, Штейнбука выразила благодарность Платайсу, под руководством которого были заложены основы для создания совета и проведена целенаправленная работа по укреплению принципов фискальной дисциплины в Латвии.
"Я хочу в дальнейшем видеть совет не как постороннего критика, который жестко комментирует решения правительства о бюджете, а как конструктивного партнера правительства, выражающего независимое мнение, призывающего к диалогу, к рекомендациям которого прислушиваются", - сказала Штейнбука.
Она добавила, что в своей дальнейшей работе хотела бы более тесного сотрудничества с Банком Латвии, который является сильным исследовательским центром, и академическими кругами.
Штейнбука обязалась в 2020 году продолжать контроль за планированием бюджета и анализировать влияние потенциальных налоговых изменений. Также в будущем году планируется оценка совета экспертами из аналогичных учреждений других стран ЕС. Такая оценка проводится впервые.
Штейнбука является профессором Латвийского университета, с октября 2018 года была советником вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, с 2011 по 2018 год руководила представительством Еврокомиссии в Латвии. Ранее работала в европейском статистическом бюро "Eurostat", возглавляла в Латвии Комиссию по регулированию общественных услуг, занимала различные должности в Министерстве финансов. Является действительным членом Академии наук Латвии. В 2018 году за выдающиеся достижения в сфере экономики и финансов была награждена орденом Трех звезд.