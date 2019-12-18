Совет по фискальной дисциплине возглавит Инна Штейнбука

Она сменит на этой должности Яниса Платайса, который руководил советом с 2014 года. Согласно закону о фискальной дисциплине, один и тот же человек может руководить советом не больше шести лет подряд.

Вступая в должность, Штейнбука выразила благодарность Платайсу, под руководством которого были заложены основы для создания совета и проведена целенаправленная работа по укреплению принципов фискальной дисциплины в Латвии.

"Я хочу в дальнейшем видеть совет не как постороннего критика, который жестко комментирует решения правительства о бюджете, а как конструктивного партнера правительства, выражающего независимое мнение, призывающего к диалогу, к рекомендациям которого прислушиваются", - сказала Штейнбука.

Она добавила, что в своей дальнейшей работе хотела бы более тесного сотрудничества с Банком Латвии, который является сильным исследовательским центром, и академическими кругами.

Штейнбука обязалась в 2020 году продолжать контроль за планированием бюджета и анализировать влияние потенциальных налоговых изменений. Также в будущем году планируется оценка совета экспертами из аналогичных учреждений других стран ЕС. Такая оценка проводится впервые.