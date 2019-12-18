Ср, 18.12.2019
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Прокуратура Литвы передала в суд дело банка Snoras

Логотип банка Snoras

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что в среду передает в суд уголовное дело бывшего банка Snoras.

Обвинения по делу предъявлены бывшим руководителям и акционерам банка Владимиру Антонову и Раймондасу Баранаускасу. Оба обвиняемых сейчас находятся в России, В. Антонов в этой стране наказан лишением свободы за мошенничество в банке "Советский".

Руководителей банка обвиняют в присвоении имущества Snoras, растрате имущества в крупных размерах, преступном банкротстве, легализации имущества, приобретенного преступным путем, ведении ложной бухгалтерии банка, злоупотреблениях, фальсификации документов.

Деятельность банка Snoras была остановлена в конце 2011 года.

Досудебное расследование по делу было завершено в январе 2019 года. Тогда прокуроры сообщили, что по причине возможных преступлений Р. Баранаускаса и В. Антонова был нанесен ущерб кредиторам, прочим акционерам банка и косвенно государству в размере около 0,5 млрд евро.

По данным прокуратуры, Р. Баранаускасу в России предоставлен статус политического беженца, другие детали неизвестны. В Литве срок действия паспорта Р. Баранаускаса истек.

Прокуратура отмечает, что есть подозрения в том, что с осени 2008 года по лето 2011 года были произведены 35 операций по переводу крупных денежных средств и ценных бумаг "Snoras" на личные счета в швейцарских банках. Также есть подозрения в том, что с 2009 года по 2011 год были выполнены две крупные возможно незаконные сделки с имуществом "Snoras".

Россия отказала в предоставлении Литве правовой помощи в этом деле.

Суды Великобритании в 2015 году приняли решение выдать Литве В. Антонова и Р. Баранаускаса, проживавших тогда в Лондоне, однако они выехали из этого государства в Россию.

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