Ср, 18.12.2019
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Российские мошенники инсценировали в Таллинне аварии на перекрестках с круговым движением

Перекресток с круговым движением Рокка-аль-Маре в Таллинне.

ФОТО: Andres Haabu

Отдел по предотвращению мошенничества Vienna Insurance Group выявил в странах Балтии группировку из России, которая инсценировала ДТП. В частности мошенники орудовали на перекрестках с круговым движением в Таллинне, пишет Rus.Postimees.

Деятельность функционировавшей с 2018 года в странах Балтии банды из десяти человек была направлена на получение денежных компенсаций от страховых обществ Эстонии и Латвии.

Руководитель отдела профилактики и расследования случаев мошенничества Vienna Insurance Group (BTA, Seesam и Compensa) Янек Лякин рассказал, что обычно аварии происходили при перестроении или на перекрестках с круговым движением. Все они были намеренно спровоцированы преступниками.

"В качестве мест происшествия мошенники из России выбирали те дороги, на которых было легко воспользоваться невнимательностью и ошибкой другого участника дорожного движения. Для инсценировки ДТП использовались только мощные и дорогие автомобили класса "люкс". В них члены группировки ждали своих жертв, которые попадали в неприятную ситуацию на перекрестках или при перестроении. Основываясь на доказательствах, собранные при рассмотрении случаев ущерба, можем сказать, что у лиц, ответственных за ДТП, практически не было возможности избежать столкновений", - описал Лякин мошенническую схему.

К настоящему моменту установлено, что на таллиннских перекрестках с круговым движением произошло пять аналогичных ДТП, при которых мошенники пользовались невнимательностью другого водителя.

В рамках международного сотрудничества и сотрудничества с другими страховыми обществами было установлено десять случаев ущерба, произошедших при аналогичных обстоятельствах. По словам страховщика, каждый раз мошенники требовали возмещения ущерба в размере до 15 000 евро.

"После анализа собранной информации мы обнаружили, что ранее автомобили уже имели повреждения в тех же местах и их следы пытались замести новым столкновением.

При разборе ситуаций выяснилось, что ставшие участниками ДТП автомобили попадали в похожие аварии и за пределами Эстонии. Кроме того, в представленных страховым компаниям документах были обнаружены признаки подделки, с целью получения страхового возмещения были изменены также числа совершения аварий", - рассказал представитель Vienna Insurance Group.

Лякин отметил, что страховые следователи имеют широкую сеть контактов и поэтому могут быстро выявить малейшую ошибку.

При рассмотрении сложных случаев с требованием возмещения ущерба страховое общество проводит основательно расследование и экспертизы, поэтому нередки ситуации, когда мошенники не получают ожидаемой прибыли, а оказываются в полицейском участке. За страховое мошенничество Пенитенциарный кодекс Эстонии предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до пяти лет.

"Если произошла авария, мы советуем сторонам по возможности четко и ясно оформить инцидент вместе со всеми причастными людьми. Необходимо указать данные автомобилей, имена водителей, номера документов, а также оставить свои контактные данные. Еще надо указать пассажиров и их место в машине, при возможности также их имена и телефоны.

Если это представляется возможным, следует зафиксировать скорость движения всех попавших в ДТП машин, а также их положение на шоссе или перекрестке до и после столкновения. Мобильные телефоны в такой ситуации - верный помощник, который позволяет сфотографироваться автомобили, участников аварии, представленные документы, положение машин на дороге и нанесенный ущерб", - добавил страховщик.

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