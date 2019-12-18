Сколько мандаринов можно съесть за один раз

Апельсины, мандарины, грейпфруты и другие цитрусовые считаются лучшими источниками витаминов в зимнее время, однако диетологи предупреждают, что бесконтрольное потребление цитрусовых ни к чему хорошему не приведет.
Врач-нутрициолог, член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер в интервью АиФ рассказала, сколько цитрусовых можно съесть, когда это лучше делать, а также кому они противопоказаны.
По словам специалиста, разумная порция мандаринов - 3 штуки за раз, апельсинов - 1 штука. Хочется больше? Лучше подождать пару часов.
Если вы любите выжимать сок, то важно помнить, что цельные фрукты все-таки полезнее - в них есть клетчатка, которая позволяет не так быстро поднимать сахар в крови. Тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, также стоит быть осторожными, а то и вовсе отказаться от цитрусовых - из-за высокого содержания кислоты они сильно раздражают ЖКТ.
"Употреблять цитрусовые лучше вместе с клетчаткой. Она снижает способность продукта отдавать глюкозу в кровь и понижает гликемический индекс.
Также их лучше употреблять не в качестве основного приема пищи, а после него - как десерт. Так вы съедите намного меньше фруктов.
Если прием пищи содержал белок, то он тоже снижает способность продукта отдавать глюкозу в кровь", - объяснила врач.
Кроме того она отметила, что важно не только самим следить за умеренным потреблением цитрусовых, но и внимательно относиться к тому, когда и сколько давать их детям - немного и только после основного приема пищи.
"Мы ведь не чувствуем сытости после мандаринов, это все равно что сок попить. Глюкоза резко выросла, ее инсулин скорректировал, и через каких-то полтора часа чувство голода присутствует опять", - пояснила эксперт.