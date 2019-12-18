Сколько мандаринов можно съесть за один раз

Врач-нутрициолог, член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер в интервью АиФ рассказала, сколько цитрусовых можно съесть, когда это лучше делать, а также кому они противопоказаны.

По словам специалиста, разумная порция мандаринов - 3 штуки за раз, апельсинов - 1 штука. Хочется больше? Лучше подождать пару часов.

Если вы любите выжимать сок, то важно помнить, что цельные фрукты все-таки полезнее - в них есть клетчатка, которая позволяет не так быстро поднимать сахар в крови. Тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, также стоит быть осторожными, а то и вовсе отказаться от цитрусовых - из-за высокого содержания кислоты они сильно раздражают ЖКТ.

"Употреблять цитрусовые лучше вместе с клетчаткой. Она снижает способность продукта отдавать глюкозу в кровь и понижает гликемический индекс.

Также их лучше употреблять не в качестве основного приема пищи, а после него - как десерт. Так вы съедите намного меньше фруктов.

Если прием пищи содержал белок, то он тоже снижает способность продукта отдавать глюкозу в кровь", - объяснила врач.

Кроме того она отметила, что важно не только самим следить за умеренным потреблением цитрусовых, но и внимательно относиться к тому, когда и сколько давать их детям - немного и только после основного приема пищи.