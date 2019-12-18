Малкин забил 400-й гол и стал четвёртым среди россиян по очкам в истории НХЛ

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забил свой 400-й гол в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ) в гостевом матче против "Калгари".
Матч завершился со счётом 4:1 в пользу "Питтсбурга", а Малкин в этой игре набрал 2 (1+1) очка и установил целый ряд статистических достижений.
"Я тоже хочу быть среди лучших. Хочу играть в свой лучший хоккей. И сейчас я его чувствую. Надеюсь, что мне удастся провести ещё пять-шесть лет в "Питтсбурге", а там посмотрим", - цитирует Малкина NHL.com.
400-й гол в НХЛ позволил Малкину стать седьмым российским игроком, которому удалось добраться до этой отметки. Ранее эту отметку сумели покорить Александр Овечкин (679 голов), Сергей Фёдоров (483), Александр Могильный (473), Павел Буре (437), Илья Ковальчук (436) и Алексей Ковалёв (430).
Кроме того, в этой встрече российский форвард набрал 1030-е очко в карьере и вышел на четвёртое место в списке лучших российских бомбардиров за всю историю, обогнав Алексея Ковалёва.
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ среди россиян: