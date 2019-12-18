Малкин забил 400-й гол и стал четвёртым среди россиян по очкам в истории НХЛ

"Я тоже хочу быть среди лучших. Хочу играть в свой лучший хоккей. И сейчас я его чувствую. Надеюсь, что мне удастся провести ещё пять-шесть лет в "Питтсбурге", а там посмотрим", - цитирует Малкина NHL.com.