Близкие Заворотнюк опубликовали снимки преследующих ее журналистов

В Instagram-аккаунте, посвященном поддержке актрисы Анастасии Заворотнюк, появился пост с обращением ее близких и серией снимков преследующих ее папарацци.
"Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству?" - говорится в подписи к подборке кадров.
Близкие звезды отметили, что журналисты думают лишь о своей карьере и
напомнили им, что жизнь порой непредсказуема и они сами могут оказаться на месте тех, о ком снимают репортажи таким образом.
Судя по всему, фото сделаны около реабилитационного центра, в котором проходит лечение Заворотнюк.
"Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам медучреждения торговать информацией о пациентах - это низко. Мы еще раз ПРОСИМ не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески. Всем остальным ДОБРА!" - такими словами близкие актрисы завершили этот пост.
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Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству? Если вы в силу возраста думаете лишь о карьерных амбициях, считая, что никогда не окажетесь на месте героев ваших репортажей, то это очень недальновидно. Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах - это низко. Мы еще раз ПРОСИМ не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески. Всем остальным ДОБРА!