Близкие Заворотнюк опубликовали снимки преследующих ее журналистов

"Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству?" - говорится в подписи к подборке кадров.

Близкие звезды отметили, что журналисты думают лишь о своей карьере и

напомнили им, что жизнь порой непредсказуема и они сами могут оказаться на месте тех, о ком снимают репортажи таким образом.

Судя по всему, фото сделаны около реабилитационного центра, в котором проходит лечение Заворотнюк.