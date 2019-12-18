Назначено новое правление Вентспилсского порта

Должности двух других членов правления порта продолжают занимать представитель Министерства экономики Рудольф Неретс и представитель Министерства охраны среды и регионального развития Лайла Спалиня.

Андрис Пурмалис, назначенный вчера на должность управляющего Вентспилсским свободным портом, заявил, что в результате проведения вышеупомянутых изменений можно утверждать, что управление Вентспилсского свободного порта не связано с подвергнутыми санкциям США физическими лицами.

На завтра, 19 декабря, Пурмалис назначил встречу с представителями всех терминалов и стивидорных компаний порта для обсуждения нынешней ситуации и планов на будущее.

Как сообщалось, для разрешения чрезвычайной ситуации с Вентспилсским свободным портом и отделения функций порта от управления Вентспилсского свободного порта, включенного в санкционный список США правительство решило учредить новое государственное акционерное общество Ventas osta, к которому постепенно перейдут права, обязанности и функции порта.

"Наша задача - как можно быстрее создать новую структуру, которая будет вправе заключать договоры с арендаторами на территории порта и судовыми агентами, чтобы обеспечить заход судов в порт", - заявил ранее министр сообщения Талис Линкайтс.

Предполагается, что будет необходим переходный период продолжительностью в несколько месяцев, во время которого новое ГАО и прежнее управление Вентспилсского свободного порта будут работать параллельно.

Пурмалис подчеркнул, что работникам управления Вентспилсского свободного порта не стоит волноваться о потере рабочих мест в ходе процесса ликвидации управления, ведь хорошие специалисты будут нужны и новому ГАО Ventas osta.

9 декабря Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании т. н. закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса. OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему, к которым также относятся санкции. Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.