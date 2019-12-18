Назначено новое правление Вентспилсского порта

Председателем правления Вентспилсского свободного порта назначена выдвинутая Министерством сообщения Ингуна Страутмане, а ее заместителем - Гирт Валдис Кристовскис, которого выдвинул Минфин, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений управления Вентспилсского свободного порта Инга Иевиня.
Должности двух других членов правления порта продолжают занимать представитель Министерства экономики Рудольф Неретс и представитель Министерства охраны среды и регионального развития Лайла Спалиня.
Андрис Пурмалис, назначенный вчера на должность управляющего Вентспилсским свободным портом, заявил, что в результате проведения вышеупомянутых изменений можно утверждать, что управление Вентспилсского свободного порта не связано с подвергнутыми санкциям США физическими лицами.
На завтра, 19 декабря, Пурмалис назначил встречу с представителями всех терминалов и стивидорных компаний порта для обсуждения нынешней ситуации и планов на будущее.
Как сообщалось, для разрешения чрезвычайной ситуации с Вентспилсским свободным портом и отделения функций порта от управления Вентспилсского свободного порта, включенного в санкционный список США правительство решило учредить новое государственное акционерное общество Ventas osta, к которому постепенно перейдут права, обязанности и функции порта.
"Наша задача - как можно быстрее создать новую структуру, которая будет вправе заключать договоры с арендаторами на территории порта и судовыми агентами, чтобы обеспечить заход судов в порт", - заявил ранее министр сообщения Талис Линкайтс.
Предполагается, что будет необходим переходный период продолжительностью в несколько месяцев, во время которого новое ГАО и прежнее управление Вентспилсского свободного порта будут работать параллельно.
Пурмалис подчеркнул, что работникам управления Вентспилсского свободного порта не стоит волноваться о потере рабочих мест в ходе процесса ликвидации управления, ведь хорошие специалисты будут нужны и новому ГАО Ventas osta.
9 декабря Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании т. н. закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса. OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему, к которым также относятся санкции. Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.
В связи с этим правительство инициировало поправки о переходе Рижского и Вентспилсского портов под государственный контроль и исключении из правления данных портов представителей самоуправлений. Кабинет министров вчера утвердил изменения в законе "О портах", которые предусматривают создание Ventas osta для управления Вентспилсским свободным портом.