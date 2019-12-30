Феминизм по-тихоньку просачивается во все сферы жизни. Спорт - не исключение. Российская боксёрша Татьяна Дваждова на протяжении долгого времени борется за отмену женских категорий в боксе.

24-летняя петербургская боксёрша считает, что женщинам давно пора выходить на ринг против мужчин и бороться с ними на равных. 14 декабря Дваждова и её соперница Юлия Волкова вышли на ринг с плакатами с требованием допустить женщин до соревнований с мужчинами. Это обращение было адресовано министру спорта РФ Павлу Колобкову и президенту Федерации бокса России Умару Кремлёву.

"Я хочу, чтобы все соревнования стали смешанными. Все должны иметь равные возможности и занимать своё настоящее место. Уже сейчас довольно много женщин, которые могли бы по своим спортивным показателям иметь условно мужские титулы не ниже Мастера спорта международного класса", - цитирует Дваждову "Фонтанка".

Боксёрша утверждает, что знает многих спортсменок, которые её полностью поддерживают, но по разным причинам они молчат. Некоторые не хотят ставить под угрозу свою карьеру, кто-то не такой медийный и их "меньше слышно".

Ранее Дваждова на протяжении нескольких лет умудрялась заявляться в любительские турниры под мужским именем "Владимир Ермолаев". Для этого боксёрша обзавелась поддельными документами и сделала себе короткую стрижку. Интересно, что "Вова" провёл 16 поединков, одержав победу в 10 из них, а её соперники так и не узнали, что они проиграли девушке.

"Я плотно обмотала грудь обычным скотчем, отрастила волосы на ногах и пошла подавать заявку. С соперниками я не общалась, только где надо старалась сделать голос грубее. Никто не замечал, что я девушка. Но всё время, когда я подавала заявку, коленки дрожали", - рассказала Татьяна порталу "360".

Девушка начала заниматься единоборствами в 16 лет и у неё сразу стало получаться. Правда, восторг быстро сменился разочарованием. Тренер постоянно просил Татьяну заниматься меньше, а также ставил её в спарринги с другими девчонками. Дваждову это очень удивляло. "У меня так же есть две руки и ноги, а ещё колени и локти. Я могу драться с мужчинами, я могу больше! В тот момент я поняла, что отношение к женщинам станет для меня преградой", - вспоминает Татьяна.

После этого Татьяна покинула секцию и спустя какое-то время влилась в околофутбольную движуху. Девушка участвовала в заранее оговоренных драках между футбольными фанатами, хотя этим видом спорта абсолютно не интересовалась. Так совпало, что первый "забив" был назначен на 8 марта. Это была драка 5 на 5.

"Помню момент в конце драки: на мне сидит соперник и спрашивает: "На *** ты сюда пришла? На *** тебе это нужно? Говори "стоп", или тебе ******!". Я сжала зубы и ничего не сказала. Я благодарна ему и вообще тем ребятам, они сделали меня еще сильнее. На лице были ссадины и слегка разбит нос, но я была счастлива", - рассказала Татьяна The Village.

Так Татьяна поучаствовала в 16 уличных драках, но каждый раз, когда противники узнавали в ней женщину, начинали просить "убрать бабу из группы". Всё изменилось, когда Татьяна подстриглась под машинку. После перевоплощения её перестали идентифицировать и она дралась наравне со всеми.

"Меня наконец перестали оскорблять, требовать убрать из состава. Я просто была обычным бойцом, о чём всегда и мечтала", - улыбаясь вспоминает Татьяна.

Спустя какое-то время девушка завязала с уличными драками и вернулась в бокс. Тренер пошёл ей на уступки и начал ставить её в пару с мужчинами, но на соревнованиях она постоянно получала отказ от организаторов. Тогда Татьяна пообещала себе, что сломает эту систему.

"Когда-то и раздельное образование считалось нормальным. Но именно физическая сила - это сейчас единственное, где по-прежнему все убеждены в преимуществе мужчин. Они так себя со мной ведут, потому что в них говорит страх за свой статус хозяев этой жизни", - цитирует Татьяну The Village.

На самом деле в мире есть практика смешанных боёв - всё зависит от организаторов. Иногда девушку могут допустить до боя с мужчиной, но чаще всего это исключение из правил. К тому же, не каждый мужчина захочет бить на ринге женщину.

"Тогда что же получается, только женщины будут первые места занимать? Я не знаю таких боксёров, своих знакомых, кто бы мог выйти и подраться с женщиной на ринге, поднять на неё руку", - говорит российский боксёр Дмитрий Бивол.