Вышедшая из "Согласия" депутат Рижской думы Байба Розентале официально вступила в партию "Честь служить Риге" (ЧСР).
Розентале вступила в ЧСР 16 декабря, и сегодня на заседании думы было объявлено о том, что она меняет фракцию. Теперь во фракции "Согласия" осталось 16 депутатов, а во фракции ЧСР их стало 12.
Розентале ранее заявила, что ее решение выйти из "Согласия" не связано с коррупционными скандалами в Рижской думе. "Я не смогла реализовать то, ради чего вступала в партию. Я не вижу ее желания объединить общество", - сказала она.
Член ЧСР, мэр Риги Олег Буров заявил, что в случае внеочередных выборов в Рижскую думу Розентале войдет в список кандидатов от ЧСР.
Розентале вступила в "Согласие" в 2011 году. Ранее она была членов Народной партии, а также баллотировалась в 10-й Сейм по списку "За лучшую Латвию".