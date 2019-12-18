Сейм концептуально поддержал учреждение Ventas osta

Парламент концептуально одобрил поправки к закону о Вентспилсском свободном порте и закону "О портах", присвоив им статус срочных, что означает рассмотрение не в трех, а в двух чтениях.

Министр сообщения Талис Линкайтс подчеркнул что решение об учреждении нового юридического лица, которое никоим образом не связано с подвергнутыми санкциям США лицами, было принято для того, чтобы на предприятия, работающие в порту, необоснованно не был распространен санкционный режим.

Сейчас ведутся переговоры с США с целью исключить Вентспилсский свободный порт из санкционного списка и минимизировать влияние санкций на транзитную отрасль Латвии, сказал министр.

В то же время председатель парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович высказал мнение, что предлагаемое решение является просто сменой названия компании. "Мы сейчас создаем форму, не говоря о содержании", - заявил депутат, предположив, что это может быть расценено США как обман.

Парламентарий Вячеслав Домбровский сказал, что понял бы предлагаемые поправки, если бы США дали Латвии конкретные задания и срок на их выполнение, пообещав снять санкции. Он подчеркнул то, что представители министерств и раньше работали в Вентспилсском свободном порту, и без их согласия никакие решения там не принимались.

Парламентское большинство утвердило оба предложенных законопроекта, депутаты от "Согласия" в голосовании участия не принимали.

Рассмотрение поправок во втором чтении также планируется провести сегодня.

Как сообщалось, 9 декабря Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании т. н. закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса. OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему, к которым также относятся санкции. Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.