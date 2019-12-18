Российские хоккеистки обнажились для новогоднего календаря

Хоккеистки, выступающие в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ), приготовили своим поклонникам новогодний подарок и снялись в откровенной фотосессии для календаря.
"В основу календаря легла тема симбиоза нежной женственности и времен года, воссозданных при помощи сезонных флористических символов", - сообщается в описании календаря на сайте ЖХЛ.
В фотосессии приняли участие 12 хоккеисток из семи разных клубов. На страницах календаря можно увидеть отсылки к фильму "Красота по-американски", а также девушек в образе тех, которые смотрят на читателя со страниц фэшн-глянца. Приобрести календарь можно в интернет-магазине КХЛ.
В съёмках для календаря приняли участие Анна Пругова, Мария Бабалова, Елизавета Роднова (все - "Агидель"), Нина Пирогова, Алёна Старовойтова, Елизавета Кондакова (все - "Торнадо"), Анастасия Смирнова (СКИФ), Милена Третяк ("Динамо СПб"), Александра Воврушко (СКСО) и Алина Орлова ("СК Горный").