Ср, 18.12.2019
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Российские хоккеистки обнажились для новогоднего календаря

Анна Пругова

ФОТО: Instagram/ whl_ru

Хоккеистки, выступающие в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ), приготовили своим поклонникам новогодний подарок и снялись в откровенной фотосессии для календаря.

"В основу календаря легла тема симбиоза нежной женственности и времен года, воссозданных при помощи сезонных флористических символов", - сообщается в описании календаря на сайте ЖХЛ.

В фотосессии приняли участие 12 хоккеисток из семи разных клубов. На страницах календаря можно увидеть отсылки к фильму "Красота по-американски", а также девушек в образе тех, которые смотрят на читателя со страниц фэшн-глянца. Приобрести календарь можно в интернет-магазине КХЛ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В съёмках для календаря приняли участие Анна Пругова, Мария Бабалова, Елизавета Роднова (все - "Агидель"), Нина Пирогова, Алёна Старовойтова, Елизавета Кондакова (все - "Торнадо"), Анастасия Смирнова (СКИФ), Милена Третяк ("Динамо СПб"), Александра Воврушко (СКСО) и Алина Орлова ("СК Горный"). 

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