Российские хоккеистки обнажились для новогоднего календаря

"В основу календаря легла тема симбиоза нежной женственности и времен года, воссозданных при помощи сезонных флористических символов", - сообщается в описании календаря на сайте ЖХЛ.

В фотосессии приняли участие 12 хоккеисток из семи разных клубов. На страницах календаря можно увидеть отсылки к фильму "Красота по-американски", а также девушек в образе тех, которые смотрят на читателя со страниц фэшн-глянца. Приобрести календарь можно в интернет-магазине КХЛ.