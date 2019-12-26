Спорт 2019: Кокаиновый скандал, "отмазки" Анкипанса, драки Бриедиса и Порзиньгиса
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Чтобы вспомнить все спортивные и околоспортивные события уходящего года нам пришлось хорошенько напрячься. Их было очень много, но мы постарались упомянуть главное в каждом из видов спорта.
В нашей подборке не будет сухих фактов, результатов матчей и статистических данных. Здесь, скорее, про другое.
Листайте и вы узнаете о скандальных боксёрских поединках, кокаиновом скандале в хоккее, драке танцоров танго, романе теннисистки Алёны Остапенко и постоянных "отмазках" главного тренера рижского "Динамо".
Год получился очень интересным, поэтому предлагаем вам пробежаться по главным событиям последних 12 месяцев!