Чт, 26.12.2019
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Спорт 2019: Кокаиновый скандал, "отмазки" Анкипанса, драки Бриедиса и Порзиньгиса

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Кокаиновый скандал и "отмазки" Анкипанса

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Чтобы вспомнить все спортивные и околоспортивные события уходящего года нам пришлось хорошенько напрячься. Их было очень много, но мы постарались упомянуть главное в каждом из видов спорта.
 

В нашей подборке не будет сухих фактов, результатов матчей и статистических данных. Здесь, скорее, про другое.

Листайте и вы узнаете о скандальных боксёрских поединках, кокаиновом скандале в хоккее, драке танцоров танго, романе теннисистки Алёны Остапенко и постоянных "отмазках" главного тренера рижского "Динамо".

Год получился очень интересным, поэтому предлагаем вам пробежаться по главным событиям последних 12 месяцев!

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Кокаиновый скандал и "отмазки" Анкипанса

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