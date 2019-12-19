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Вы когда-нибудь задумывались, почему одна собака послушно «здоровается» с гостями, дружит с другими собаками и исполняет каждый приказ владельца, а от другой собаки хлопот не оберёшься? Почти во всех случаях причина такого контраста – дрессировка собак, а именно её наличие или отсутствие. В каких случаях необходимо отправлять собаку в школу, с какого возраста щенок может учиться хорошему поведению, что надо учитывать перед посещением школы собак и множество другой полезной информации по теме – в продолжении статьи!

Зачем моему любимцу дрессировка собак?

Этот вопрос владельцы собак задают очень часто, но такая постановка в корне неверна. На самом деле дрессировка собак в первую очередь необходима хозяину собаки. Ошибочно полагать, что во время дрессировки собака просто переходит в руки профессионалов и через какое-то время обучается исполнять команды и хорошо вести себя. В реальности главная функция дрессировки собак – установление контакта между владельцем и его любимцем и обучение сотрудничеству между человеком и животным. Конечно, это не отменяет того, что дрессировка нужна и самому четвероногому другу. Она особенно важна для тех собак, которые часто общаются с другими собаками и людьми, а также питомцам, которых хотят представлять на выставках. Дрессировка собак обязательно необходима и в таких случаях:

предыдущий владелец собаки умер или передал животное другому человеку;

собаку держали на цепи;

собаку взяли из приюта;

в характере собаки наблюдаются отрицательные изменения (подробнее о них в продолжении статьи).

Значит ли это, что если вы купили или адаптировали милого щенка, который будет жить дома и не станет разъезжать по собачьим выставкам, дрессировка собак не потребуется? Вовсе нет – у недрессированной собаки проблемы с поведением могут возникнуть в любой момент, поэтому рекомендуется как можно раньше начать посещать школу для собак. Простая аналогия – если ребёнок умный и послушный, это ведь не значит, что он может не ходить в школу?

ФОТО: dinozoo.lv

С какого возраста начинается дрессировка собак? Может ли собака быть слишком старой для обучения?

В целом, дрессировку собак рекомендуется начинать с как можно более раннего возраста. Большая часть школ для собак принимает на обучение щенков от 3-4 месяцев. Раньше начинать обучение не стоит, в основном из-за вакцинации. Дрессировку щенка можно начинать уже в возрасте от 2 до 2,5 месяцев, но находиться с таким юным щенком в большой компании других животных может быть рискованно. Именно поэтому дрессировка собак обычно доступна полностью вакцинированным щенкам от 3,5 месяцев. Для того чтобы попасть в школу для собак, последняя прививка должна быть сделана не раньше, чем за 10 дней до первого занятия (прививки от бешенства обычно делаются с 3 месяцев).

Собака не может быть слишком взрослой для обучения, но нужно считаться с тем, что взрослая собака обучается медленнее, и хозяину придётся вложить в дрессировку больше времени и терпения. Щенки не так осторожны, как взрослые собаки, они открыты ко всему новому, поэтому и дрессировка щенков проходит проще и быстрее.

Как понять, что вашему питомцу нужна дрессировка собак?

Как уже упоминалось в начале статьи, отрицательные черты характера – одни из самых ярких показателей необходимости дрессировки. Итак, вот главные характеристики собачьего поведения, на которые стоит обратить внимание!

Агрессия

Если в поведении собаки чувствуется агрессия, если собака хочет нападать на других животных или людей, если собака злится во время еды, это главнейший сигнал тревоги – дрессировка собак необходима немедленно! Такая собака может создать немало проблем и окружающим, и самому владельцу.

Лай

Конечно, лай совершенно нормален для любой собаки, и не стоит бить тревогу, если время от время собака лает, реагируя на окружающий мир. Однако когда лай не прекращается и начинается в неуместных ситуациях (собака лает на людей, на других собак, просто так), это свидетельствует о проблеме поведения, которую необходимо скорректировать. Дрессировка собак позволяет животному научится понимать, в каких случаях можно лаять, а в каких надо промолчать.

Погоня за собственным хвостом

Хотя со стороны погоня за собственным хвостом выглядит забавно и безвредно, это не отменяет тот факт, что такая гонка свидетельствует о проблемах с поведением (особенно, если ловля своего хвоста продолжается непрерывно). Обычно собаки ведут себя таким образом, если страдают от навязчивых состояний или от скуки.

Прыжки

Видео с дружелюбными собаками, активно прыгающими на гостей и лижущими людям руки, ноги и лицо, обычно вызывают только умиление и смех. Однако вряд ли такое поведение собаки понравится вашим гостям, ведь попытки запрыгнуть на человека говорят о невоспитанности и распущенности собаки.

Игнорирование хозяина

Ключевой аспект дрессировки собак – обучение четвероногих различным командам, и именно способность выполнять приказы различает дрессированных и недрессированных собак. Стоит учесть, что даже если в домашних условиях собака откликается на несколько раз высказанную команду, это не значит, что ей не пригодится дрессировка собак. Дрессированная собака должна реагировать на команду хозяина с первого раза!

Дёргание поводка

Ранним утром и под вечер в любом парке можно заметить собак, которые сами выгуливают своих хозяев. Такие собаки бегут в им одним известном направлении, а хозяевам остаётся только бежать следом или пытаться справиться с питомцем с помощью поводка. Это тоже один из ярчайших сигналов, что пора посетить школу для собак.

ФОТО: dinozoo.lv

Как проходит дрессировка собак?

Как уже упоминалось, один из самых больших стереотипов о дрессировке собак – представление, что дрессировка заключается в обучении командам и безупречному поведению. Однако на самом деле дрессировка собак в значительной мере необходима владельцу собаки, которому нужно научиться понимать психологию животного, общаться с ним и, при необходимости, контролировать своего питомца. Это подчёркивают собаковладельцы, прошедшие обучение вместе со своими любимцами.

Дрессировка собак обычно делится на несколько частей. Однако, если вы читаете эту статью, скорее всего, ни вы, ни ваш питомец ещё не посещали школу для собак, поэтому вначале расскажем, что ожидает учеников на первоначальном этапе обучения. Обычно дрессировка состоит из обучения:

основным командам («Сидеть!», «Лежать!» и «Стоять!»);

послушной ходьбе рядом с хозяином;

социализации с другими животными и людьми;

правильным приёмам игры;

приёмам усмирения животного;

правильному осмотру и гигиене тела собаки.

Конечно, каждая школа для собак использует свои методы дрессировки, но в любую программу должны входить все вышеуказанные элементы.

Первое занятие: какие принадлежности взять, и что надо учитывать?

Первое занятие по дрессировке собак обычно наполнено приятным волнением – словно первый школьный день для самого хозяина собаки. Однако, чтобы урок удался на 100%, важно учитывать несколько моментов.

Во-первых, несколько часов перед занятием щенка лучше не кормить. Для этого есть две причины – сытого щенка не заинтересуют лакомства, используемые в качестве награды за хорошую работу.

Во-вторых, с собой необходимо взять собачьи аксессуары и принадлежности:

поводок – он должен быть длиной от 2,5 до 3 метров. Важный фактор – в школу для собак не стоит брать поводок-рулетку, так как он может навредить другим собакам во время игры. Да и самому хозяину на занятии будет удобнее управляться с обычным поводком;

лакомства – они должны быть небольшие, не крошащиеся и легко разжёвываемые. С помощью лакомств вы сможете вознаградить щенка за хорошо проделанную работу. Так как пластиковый пакет далеко не самая удобная ёмкость для хранения лакомств, стоит приобрести специальный контейнер или сумку.

С собой можно взять любимую игрушку вашей собаки (игрушка пригодится для занятий, на которых будут объяснять правильные приёмы игры) и личную миску для воды. И, конечно, эффективная дрессировка собак невозможна без хорошего настроения владельца собаки – ведь, как мы уже упоминали, во время занятия обучается не только собака, но и человек.

ФОТО: dinozoo.lv

Важный момент: чтобы не подвергать опасности здоровье своего любимца и остальных собак, начинайте дрессировку собак не раньше, чем через 10 дней после последней комплексной вакцинации!

Школа для собак и домашняя профессиональная дрессировка собак: каковы главные отличия?

Дрессировка возможна не только в школе для собак – обычной практикой является также домашнее обучение с помощью профессионального кинолога. Дрессировка собак в домашних условиях обладает существенным преимуществом, а именно, возможностью приспособить время занятий к рабочему графику владельца собаки. Занимаясь с собакой дома, упрощается и логистика, ведь не нужно планировать поездки, парковку и другие моменты.

Тем не менее, у школы для собак есть немало других плюсов:

школы предлагают дрессировку по более дружественным ценам;

в школе собака учится общаться с другими собаками, что очень важно для качественного обучения, особенно если хозяин планирует гулять с собакой по городу или посещать выставки и конкурсы);

собака учится вести себя и слушаться хозяина не только дома, но и в новой среде. Это может иметь большое значение, когда внимание собаки отвлекают внешние факторы (другие люди, животные, транспортные средства, запахи и пр.);

в школе можно получить дополнительную полезную информацию – работая плечом к плечу со многими другими владельцами собак, можно задать кинологу множество разных вопросов и услышать профессиональные ответы, которые наверняка пригодятся, если не сразу, то позже. К тому же во время обучения и в перерывах с остальными владельцами собак можно поговорить и о собаках, и на любые другие темы.

Резюме: если цена обучения не имеет значения, но важно подогнать график занятий под собственные нужды, домашняя дрессировка собак может быть подходящим решением. Однако для лучшего результата всё же лучше посещать школу для собак.

ФОТО: dinozoo.lv

Как найти хорошую школу для собак?

Итак, вы решили заняться дрессировкой своей собаки, и теперь нужно выбрать качественную школу, где действительно можно научиться всему необходимому. Дрессировка собак в Риге и за пределами столицы – довольно популярная услуга, поэтому вам пригодятся несколько советов по выбору школы:

Обратите внимание на тренеров и их квалификацию

Качественная дрессировка собак невозможна без профессионалов. В хорошей школе для собак не скрывают образование, опыт и достижения своих кинологов. Также не стоит забывать о том, что хороший специалист регулярно пополняет свои знания!

Ознакомьтесь с конкретным предложением

Чтобы избежать лишних недоразумений, перед началом занятий стоит узнать, что входит в программу дрессировки. Вы можете проверить программу, используя информацию из этой статьи.

Оцените помещения для тренировок

Важно, чтобы дрессировка собак проходила в достаточно просторных, светлых и тёплых помещениях (летом наоборот лучше заниматься снаружи). Значение также имеет напольное покрытие – оно должно быть амортизирующим, чтобы лапы собаки не пострадали от нагрузки. Приятный бонус – бесплатная парковка для посетителей, ведь полноценная дрессировка собак включает несколько занятий в месяц, а значит, бесплатная парковка поможет сэкономить несколько десятков евро. Если в школе дорогое обучение, но есть бесплатная парковка, имеет смысл согласиться на такой вариант, ведь общие расходы будут меньше.

ФОТО: dinozoo.lv