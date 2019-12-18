Ср, 18.12.2019
Мне нравится эта неразбериха рынка, то, что здесь нет этого пафоса, наклеенных улыбок. Когда разговариваешь с человеком, общаешься, понимаешь, что сейчас у всех свои сложности. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

В Риге пропал без вести пенсионер: полиция просит помощи в поисках

ФОТО: Valsts policija

Кенгарагсский участок Госполиции в Риге разыскивает пропавшего без вести Эдварда Юрковскиса 1936 года рождения. 

Во вторник, 17 декабря, около 13 часов мужчина вышел из своего места жительства в Дарзини и до сих пор не вернулся. 

Полиция допускает, что мужчина может находиться в окрестностях улицы Илукстес.

ПРИМЕТЫ: рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими седыми волосами и бородой.

БЫЛ ОДЕТ В: темно-синий свитер. 

Госполиция призывает всех рассмотреть фотографию мужчины и отозваться каждого, кто знает его возможное место нахождения. Для этого нужно позвонить по номеру 67086800 или 110.

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