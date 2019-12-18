В Риге пропал без вести пенсионер: полиция просит помощи в поисках

Кенгарагсский участок Госполиции в Риге разыскивает пропавшего без вести Эдварда Юрковскиса 1936 года рождения.
Во вторник, 17 декабря, около 13 часов мужчина вышел из своего места жительства в Дарзини и до сих пор не вернулся.
Полиция допускает, что мужчина может находиться в окрестностях улицы Илукстес.
ПРИМЕТЫ: рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими седыми волосами и бородой.
БЫЛ ОДЕТ В: темно-синий свитер.
Госполиция призывает всех рассмотреть фотографию мужчины и отозваться каждого, кто знает его возможное место нахождения. Для этого нужно позвонить по номеру 67086800 или 110.