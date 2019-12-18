В Риге пропал без вести пенсионер: полиция просит помощи в поисках

Во вторник, 17 декабря, около 13 часов мужчина вышел из своего места жительства в Дарзини и до сих пор не вернулся.

Полиция допускает, что мужчина может находиться в окрестностях улицы Илукстес.

ПРИМЕТЫ: рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими седыми волосами и бородой.

БЫЛ ОДЕТ В: темно-синий свитер.