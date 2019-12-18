Несмотря на мнение оппозиции: функции Вентспилсского порта переданы Ventas osta

За законопроект проголосовали 64 депутата - коалиция и Союз "зеленых" и крестьян.

"Согласие" в голосовании не участвовало.

Сейм в среду принял поправки к законам о Вентспилсском свободном порте и о портах. Обсуждение было острым.

Так, депутат "Согласия" Ивар Зариньш подал предложение о том, чтобы в законе была ясное указание о полной принадлежности порта государству, учитывая, что законодательство уже предусматривает, что ГАО не могут быть приватизированы или отданы в залог.

Коалиция предложение отклонила.

Депутат Алдис Гобземс высказал предположение, что коалиция хочет обеспечить возможность приватизации порта в интересах юриста Рудольфа Мерони, который, по его словам, контролирует Новую консервативную партию.

Оппозиционные депутаты также критиковали коалицию за опечатки и стилистические ошибки в тексте законопроекта, за "непонятную спешку" и игнорирование законов в интересах коалиционных партий.

Как сообщалось ранее, 9 декабря Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании т. н. закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему, к которым также относятся санкции.

Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.

В связи с этим правительство инициировало поправки о переходе Рижского и Вентспилсского портов под государственный контроль и исключении из правления данных портов представителей самоуправлений.