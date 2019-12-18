Ср, 18.12.2019
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США сняли санкции с Вентспилсского свободного порта
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Променад Вентспилсского порта

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Управление Вентспилсского свободного порта исключено из санкционного списка  Управления по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC), говорится на сайте правительства США. 

Как агентству LETA сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), это решение США приняли после интенсивных переговоров с посольством Латвии в США, МИД и другими учреждениями, а также ознакомившись со всеми проведенными и запланированными Латвией действиями, чтобе безвозвратно предотвратить влияние санкционированного физического лица в Вентспилсском свободном порту и в управлении порта. 

"Таким образом управление Вентспилсского свободного порта, Вентспилсский свободный порт и предприятия, работающие в порту, могут продолжать работать без сбоев", - указали в МИД. 

В то же время OFAC не изменило свое решение ввести санкции в отношении Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации развития бизнеса. 

Об этом написал в Twitter и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, добавив, что это является заслугой правительства, Сейма и министерства иностранных дел Латвии.

В телефонном интервью передаче Panorāma на Латвийском телевидении Ринкевич признал, что именно снятие санкций с Управления Вентспилсского свободного порта было целью Латвии, а оставшиеся в санкционном списке три "сравнительно искусственные структуры" не существенны для безопасности и экономики Латвии, поэтому он не видит оснований для государства вкладывать дополнительные усилия, чтобы добиться снятия санкций с этих юридических лиц. 

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш у себя в Twitter написал, что решение США вычеркнуть Управление Вентспилсского свободного порта из санкционного списка является доказательством эффективности работы латвийских госучреждений и их способности быстро действовать.

"Мы способны достигнуть результатов, мы умеем сотрудничать!", - указал Кариньш. 

Пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаев агентству LETA заявил, что более подробные комментарии Кариньш предоставит в четверг, 19 декабря. 

В свою очередь советница министра сообщения Талиса Линкайтса в вопросах коммуникации  Алена Зандере указала агентству LETA, что министр на данный момент не хочет комментировать решение США.

В Twitter, отвечая на публично заданный вопрос о том, что будет с новым ГАО Ventas osta, министр указал, что, по его мнению, "две параллельные структуры потеряли актуальность".

Как сообщалось ранее, 9 декабря ОFAC на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему, к которым также относятся санкции. Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.

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