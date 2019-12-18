Комитет Сената США одобрил введение санкций "из ада" против России

Проект, который был разработан летом 2018 года, называется DASKA - "О защите американской безопасности от агрессии Кремля".

Документ подразумевает введение ограничений против суверенного долга России, санкций против российских банков инвесторов российских проектов, зарубежных нефтяных проектов РФ и других сфер.

В санкционный список могут попасть как российские граждане, компании и банки, так и иностранцы, которые сотрудничают с Россией.

Также после принятия этого проекта США будут в праве внести Россию в список государств, которые спонсируют терроризм. На данный момент в нем числятся Иран, Судан, Сирия и КНДР.

Комитет по международным отношениям в основном состоит из республиканцев. За принятие списка проголосовали 17 человек, а пятеро - против, включая председателя комитета Джима Риша.