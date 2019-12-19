Чт, 19.12.2019
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В городах и в сельской местности Латвии разная доступность образования

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В Латвии нет равномерности в доступности образования между городами и сельскими районами, говорится в исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Стратегия навыков Латвии: оценка и рекомендации". 

В представленном сегодня докладе говорится, что система обязательного образования достаточно инклюзивна, но, с другой стороны, существует географическая градация успеваемости. Ученики сельских школ отстают по развитию навыков, и меньше вероятность того, что они продолжат учебу.

Также сельские школы сталкиваются с трудностями в привлечении талантливых учителей, а уменьшение количества учеников создает проблему с сохранением эффективности. 

Эксперты ОЭСР для решения этих проблем разработали рекомендации, например, пересмотреть процесс оптимизации школьной сети и обеспечить равный подход к качественному дошкольному образованию, определить качественные и количественные критерии консолидации школ, мотивировать способных учителей работать в сельских районах.

Хотя Латвия показала существенный прогресс, у нее все еще есть потенциал в улучшении навыков молодежи, потому что результаты учеников по естественным наукам, чтению и математике ниже среднего уровня ОЭСР, заявили эксперты. 

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