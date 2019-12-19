В городах и в сельской местности Латвии разная доступность образования

В представленном сегодня докладе говорится, что система обязательного образования достаточно инклюзивна, но, с другой стороны, существует географическая градация успеваемости. Ученики сельских школ отстают по развитию навыков, и меньше вероятность того, что они продолжат учебу.

Также сельские школы сталкиваются с трудностями в привлечении талантливых учителей, а уменьшение количества учеников создает проблему с сохранением эффективности.

Эксперты ОЭСР для решения этих проблем разработали рекомендации, например, пересмотреть процесс оптимизации школьной сети и обеспечить равный подход к качественному дошкольному образованию, определить качественные и количественные критерии консолидации школ, мотивировать способных учителей работать в сельских районах.