В авто с литовскими номерами нашли более 9 млн контрабандных сигарет

В грузовой автомашине с литовскими номерами обнаружено более 9 млн контрабандных сигарет, сообщили в Службе государственных доходов (СГД).
Сотрудники налогово-таможенной полиции совместно с работниками таможенного управления СГД, проводя контроль фуры с грузом древесины, обнаружили более 9 млн сигарет NZ Gold без акцизных марок.
Автомашина должна была выехать на пароме из Вентспилса в Швецию.
Контрабандный товар удалось обнаружить путем сканирования груза и с помощью служебных собак.
Потенциальный ущерб государству от этой партии контрабанды составил бы около 1,5 млн евро.
Отправителем контейнера была литовская фирма, получателем - датская.
Начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 190 Уголовного закона о контрабанде в больших размерах.