Чт, 19.12.2019
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В авто с литовскими номерами нашли более 9 млн контрабандных сигарет

Контрабандные сигареты. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В грузовой автомашине с литовскими номерами обнаружено более 9 млн контрабандных сигарет, сообщили в Службе государственных доходов (СГД).

Сотрудники налогово-таможенной полиции совместно с работниками таможенного управления СГД, проводя контроль фуры с грузом древесины, обнаружили более 9 млн сигарет NZ Gold без акцизных марок. 

Автомашина должна была выехать на пароме из Вентспилса в Швецию.

Контрабандный товар удалось обнаружить путем сканирования груза и с помощью служебных собак. 

Потенциальный ущерб государству от этой партии контрабанды составил бы около 1,5 млн евро.

Отправителем контейнера была литовская фирма, получателем - датская.

Начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 190 Уголовного закона о контрабанде в больших размерах.

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