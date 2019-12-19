Названа страна, пережившая самые положительные перемены в 2019 году

"Три года назад Узбекистан представлял собой старомодную постсоветскую диктатуру, закрытое общество, которым управляли немыслимо жестоким и некомпетентным способом. Властвующий режим обвиняется в том, что живьем варил диссидентов. Совершенно ясно, что толпы мужчин, женщин и детей были вынуждены работать на хлопковых плантациях во время сбора урожая", - пишет The Economist.

С 1990 года страной руководил деспот Ислам Каримов, а после его смерти в 2016 году власть над государством перенял премьер правительства Каримова Шавкат Мирзиеев. Сначала ничего особо не изменилось. Однако в 2018 году Мирзиеев уволил руководителя службы безопасности и приступил к реформам.

По большей части новое правительство Узбекистана прекратило принудительные работы. Закрыта и самая печально известная узбекистанская тюрьма. В страну пускают иностранных журналистов. Местным чиновникам запрещено вымогать взятки от маленьких предприятий, что раньше было привычной практикой. Открыто и большое число пограничных пунктов, которые позволяют разделенным по разные стороны границы в советском прошлом семьям снова встретиться.

Правительство пригласило зарубежных экспертов, которые помогут ввести реформы в заторможенную чрезмерным госконтролем экономику. В этом году в Узбекистане планируется провести выборы в парламент.

"Несмотря на то, что государство вовсе не является демократией - все партии поддерживают Мирзоеева и некоторые критики по-прежнем сидят за решеткой. Некоторые кандидаты высказывали легкую критику в адрес правительства, что раньше и представить нельзя было. И простые узбеки могут сетовать о политической породе, не боясь задержания посреди ночи.

Узбекистану еще предстоит преодолеть длинный путь, но ни одна другая страна в 2019 году не добилась так много", - делает вывод The Economist.

Обычно, выше всего поднимаются те государства, которые начали с самых низов. И положительные перемены не всегда продолжительны, как это доказывает опыт выбранной The Economist в 2015 году Мьянмы. Оптимизм в связи с демократизацией сменился недавним появлением лидера страны Аун Сан Су Чжи в Международном суде в Гааге, где она отвергла упреки в геноциде меньшинства рохинджа.

Стоит добавить, что издание также похвалило Новую Зеландию за заслуги в 2019 году. Страна придерживалась жесткой позиции, наказавая организованный правым экстремистом теракт в мечети.