Юрмальским пенсионерам планируют увеличить пособие на медуслуги

По ее словам, медицинское пособие предназначено для того, чтобы помочь пожилым людям покрыть расходы на медицинское обслуживание, включая пациентские взносы, стоматологические услуги, лекарства и медицинские товары, включая очки.

Право на получение пособия имеют все задекларированные в Юрмале люди, получающие пенсию по старости или по выслуге лет. Пособие предоставляется один раз в год на основе поданных пенсионерами подтверждающих траты документов.

В Юрмале проживает более 12 000 человек пенсионного возраста, и муниципальный бюджет предусматривает выделение 870 625 евро на выплату данного пособия в 2020 году, сообщила Цепурите. Пособие на медуслуги юрмальские пенсионеры получают с 2017 года, а в 2019 году оно было выплачено 8365 людям, которые в общей сложности получили 416 586 евро.