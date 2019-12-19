Инициативу об отмене налога на недвижимость передали комиссии

По словам представителя инициативы Эстриса Хиршсона, вышеупомянутый налог служит причиной снижения числа жителей в самоуправлениях, где вырос размер налога на недвижимость. Согласно собранным им данным, число жителей уменьшается и в Риге, в то время как в столицах других стран Балтии оно медленно, но все же растет. К тому же он отмечает, что неуплата налога на недвижимость за единственное жилье может привести к тому, что человек останется без крыши над головой.