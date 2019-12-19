Инициативу об отмене налога на недвижимость передали комиссии

Сейм сегодня передал на рассмотрение бюджетно-финансовой комиссии Сейма подписанную более чем 40 тыс. жителей инициативу об отмене налога на недвижимость за единственное жилье.
На основании подписанной 40 518 гражданами Латвии инициативы Сейм дал бюджетно-финансовой комиссии задание оценить возможность не облагать налогом на недвижимость принадлежащее физическому лицу недвижимое имущество, которое является его единственным местом жительства, или найти другие благоприятные решения этого вопроса.
По словам представителя инициативы Эстриса Хиршсона, вышеупомянутый налог служит причиной снижения числа жителей в самоуправлениях, где вырос размер налога на недвижимость. Согласно собранным им данным, число жителей уменьшается и в Риге, в то время как в столицах других стран Балтии оно медленно, но все же растет. К тому же он отмечает, что неуплата налога на недвижимость за единственное жилье может привести к тому, что человек останется без крыши над головой.