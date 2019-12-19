Видео: Роналду забил с высоты в 2,56 метра. Как такое вообще возможно?

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Сампдорию" со счётом 2:1. Победу туринскому клубу принёс гол Криштиану Роналду, который нанёс неотразимый удар головой.
В конце первого тайма при счёте 1:1 португалец грандиозно взмыл в воздух и головой поразил цель. Позже стало известно, что нападающий выпрыгнул на 71 сантиметр и нанёс удар с высоты 2,56 метра.
Пользователи социальных сетей оценили удар Криштиану. "Это птица?", "Это самолёт?, "Он инопланетянин, никогда не перестаю удивляться его таланту", "Завис в воздухе, как дельтаплан", - писали в комментариях.
"CR7 Air Jordan", - подписал Роналду фотографию с этим моментом в Instagram, сравнив себя с шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
Отметим, что португалец поразил ворота в пятой игре подряд. Ранее Роналду отличился в матчах против "Удинезе", "Сассуоло", "Лацио" и "Байера". В данный момент португалец занимает третью строчку в таблице бомбардиров чемпионата Италии - на его счету 10 голов.
December 19, 2019