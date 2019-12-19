Рижское "Динамо" потерпело шестое поражение подряд

В нынешнем сезоне "Динамо" уступило "Витязю" трижды, одержав всего одну победу. Сегодняшнее поражение стало шестым подряд для команды Гирта Анкипанса.

Первый период прошёл в хорошем темпе и обе команды сумели создать несколько неплохих моментов. Во вторые 20 минут чуть активнее стали хозяева, которые могли открыть счёт в матче, если бы использовали ошибки рижан в обороне.

Единственная шайба в матче была заброшена в середине третьего периода - Пекка Йормакка получил передачу из-за ворот и открыл счёт, принеся "Витязю" победу с минимальным счётом.

Напомним, что перед матчем стало известно о том, что рижское "Динамо" покинул канадский нападающий Брэндон Макмиллан, который продолжит карьеру в омском "Авангарде".

Следующий матч "динамовцы" также проведут на выезде - 21 декабря против "Йокерита". Именно в Финляндии к рижанам присоединися словацкий защитник Марек Дялога.