Латвийский баскетболист Анджей Пасечник дебютировал в НБА

Таким образом, Пасечник стал седьмым латвийским баскетболистом, который играл в НБА. Ранее в НБА играли Гундарс Ветра, Андрис Биедриньш, Кристап Порзиньгис, Родион Куруц, а также братья Дайрис и Давис Бертансы. Кстати, Пасечник и Давис Бертанс стали первыми игроками из Латвии, которые одновременно играли в одной команде НБА.

23-летний Пасечник и "Вашингтон Уизардс" подписали двусторонний контракт. Скорее всего, в основном Анджей будет набирать опыта в Лиге развития G, в фарм-клубе "Вашингтона" - "Кэпитал Сити Гоу Гоу". Правда, его шансы на выступления в НБА увеличились после травмы японца Руи Хатимуры, который пропустит около пяти матчей.

В своём дебютном матче против "Чикаго Буллз" Пасечник принёс "Вашингтону" 9 очков и сделал 8 подборов. Анджей провёл на площадке 27 минут и 33 секунды. Другой латвийский баскетболист "Вашингтона" Давис Бертанс набрал 26 очков и стал самым результативным игроком своей команды. Матч завершился победой "Чикаго Буллз" со счётом 110:109.

Следующий матч "Вашингтон" проведёт в пятницу, 20 декабря, против чемпиона НБА "Торонто Рэпторс".