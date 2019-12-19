Коалиция все же рассматривает поправки о более долгом сроке полномочий Рижской думы

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев.

Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новый думы войдет как оставшийся срок прежней думы, так и полный четырехлетний срок полномочий новой думы.

В среду после дебатов, длившихся два дня, комиссия по делам государственного управления и самоуправлений не поддержала поправки к закону "О самоуправлениях" и закону о выборах в думу города республиканского значения и краевую думу.

На вопрос депутата Виктора Валайниса (Союз "зеленых" и крестьян) о легитимности таких действий председатель Сейма Инара Мурниеце (VL/TB-LNNK) ответила, что 12 декабря Сейм принял решение рассмотреть поправки к данным законам в срочном порядке, включив их в повестку заседания 19 декабря.

"Это произошло здесь, в зале заседаний, с согласия депутатов. Мы получили от комиссии письмо, что она не поддерживает рассмотрение законопроектов на заседании. В то же время комиссия не приняла решение и не попросила исключить эти вопросы из повестки заседания. Поэтому мы рассматриваем их", - сказала спикер парламента.

Член президиума Сейма Инесе-Либиня Эгнере ("Новое Единство") пояснила такое поведение парламентской коалиции объясняется беспрецедентностью сложившейся ситуации.

По ее мнению, регламент Сейма не дает четкого ответа о порядке действий в такой ситуации.

В свою очередь Алдис Гобземс подчеркнул, что регламент Сейма как раз дает четкие указания на такой случай, не допуская рассмотрение законопроектов на заседании Сейма без одобрения ответственной комиссии.