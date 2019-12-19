Коалиция все же рассматривает поправки о более долгом сроке полномочий Рижской думы

Коалиция не приняла во внимание мнение ответственной комиссии и добилась рассмотрения парламентом поправок, которые позволят избрать Рижскую думу на срок более пяти лет в случае, если в ближайшее время состоятся внеочередные выборы.
Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев.
Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новый думы войдет как оставшийся срок прежней думы, так и полный четырехлетний срок полномочий новой думы.
В среду после дебатов, длившихся два дня, комиссия по делам государственного управления и самоуправлений не поддержала поправки к закону "О самоуправлениях" и закону о выборах в думу города республиканского значения и краевую думу.
На вопрос депутата Виктора Валайниса (Союз "зеленых" и крестьян) о легитимности таких действий председатель Сейма Инара Мурниеце (VL/TB-LNNK) ответила, что 12 декабря Сейм принял решение рассмотреть поправки к данным законам в срочном порядке, включив их в повестку заседания 19 декабря.
"Это произошло здесь, в зале заседаний, с согласия депутатов. Мы получили от комиссии письмо, что она не поддерживает рассмотрение законопроектов на заседании. В то же время комиссия не приняла решение и не попросила исключить эти вопросы из повестки заседания. Поэтому мы рассматриваем их", - сказала спикер парламента.
Член президиума Сейма Инесе-Либиня Эгнере ("Новое Единство") пояснила такое поведение парламентской коалиции объясняется беспрецедентностью сложившейся ситуации.
По ее мнению, регламент Сейма не дает четкого ответа о порядке действий в такой ситуации.
В свою очередь Алдис Гобземс подчеркнул, что регламент Сейма как раз дает четкие указания на такой случай, не допуская рассмотрение законопроектов на заседании Сейма без одобрения ответственной комиссии.
Принимая во внимание пропорцию депутатов, явившихся на заседание Сейма, вероятнее всего, оба законопроекта будут приняты в окончательном чтении.