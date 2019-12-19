Один из лидеров рижского "Динамо" перешёл в "Авангард"

⚡ Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт до конца сезона с канадским центральным нападающим Брэндоном Макмилланом: https://t.co/jilnvNzl8m #МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/jMlDVoSxRH — ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 19, 2019

О переходе 29-летнего канадского хоккеиста сообщил также официальный Twitter омской команды. В "Авангарде" Макмиллан будет выступать под 15-м номером.

"Укрепить линию нападения перед дедлайном - одна из главных задач для нас. Макмиллан уже не первый год в КХЛ, он хорошо адаптирован к нашему хоккею, выделяется своей результативностью и характером. С Бобом Хартли Брэндон быстро найдет общий язык, Макмиллан должен быстро влиться в тактический рисунок нашей команды", - заявил президент "Авангарда" Максим Сушинский.

В текущем сезоне Макмиллан провёл 34 матча за "Динамо", в которых забросил 9 шайб и отметился 11 результативными передачами. С этими показателями канадец являлся вторым в списке бомбардиров рижской команды.

Макмиллан провёл в "Динамо" три сезона. До этого хоккеист выступал в нижегородском "Торпедо". Всего на счету хоккеиста 192 матча в КХЛ, в которых он набрал 86 (45+41) очков.