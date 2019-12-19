Чт, 19.12.2019
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Один из лидеров рижского "Динамо" перешёл в "Авангард"
Неожиданно!

Брэндон Макмиллан

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Один из лидеров рижского "Динамо" канадский хоккеист Брэндон Макмиллан перешёл в омский "Авангард". Об этом агентству LETA сообщил пресс-секретарь латвийской команды Янис Степитис.

О переходе 29-летнего канадского хоккеиста сообщил также официальный Twitter омской команды. В "Авангарде" Макмиллан будет выступать под 15-м номером.

"Укрепить линию нападения перед дедлайном - одна из главных задач для нас. Макмиллан уже не первый год в КХЛ, он хорошо адаптирован к нашему хоккею, выделяется своей результативностью и характером. С Бобом Хартли Брэндон быстро найдет общий язык, Макмиллан должен быстро влиться в тактический рисунок нашей команды", - заявил президент "Авангарда" Максим Сушинский.

В текущем сезоне Макмиллан провёл 34 матча за "Динамо", в которых забросил 9 шайб и отметился 11 результативными передачами. С этими показателями канадец являлся вторым в списке бомбардиров рижской команды.

Макмиллан провёл в "Динамо" три сезона. До этого хоккеист выступал в нижегородском "Торпедо". Всего на счету хоккеиста 192 матча в КХЛ, в которых он набрал 86 (45+41) очков.

Также хоккеист играл за хорватский "Медвешчак", немецкий "Ингольштадт", а до переезда в Европу защищал цвета "Ванкувер Кэнакс", "Аризоны Койотс" и "Анахайм Дакс".

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