Один из лидеров рижского "Динамо" перешёл в "Авангард"
Один из лидеров рижского "Динамо" канадский хоккеист Брэндон Макмиллан перешёл в омский "Авангард". Об этом агентству LETA сообщил пресс-секретарь латвийской команды Янис Степитис.
⚡ Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт до конца сезона с канадским центральным нападающим Брэндоном Макмилланом: https://t.co/jilnvNzl8m #МыВИгре #ИграемЗаОмск pic.twitter.com/jMlDVoSxRH— ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 19, 2019
О переходе 29-летнего канадского хоккеиста сообщил также официальный Twitter омской команды. В "Авангарде" Макмиллан будет выступать под 15-м номером.
"Укрепить линию нападения перед дедлайном - одна из главных задач для нас. Макмиллан уже не первый год в КХЛ, он хорошо адаптирован к нашему хоккею, выделяется своей результативностью и характером. С Бобом Хартли Брэндон быстро найдет общий язык, Макмиллан должен быстро влиться в тактический рисунок нашей команды", - заявил президент "Авангарда" Максим Сушинский.
В текущем сезоне Макмиллан провёл 34 матча за "Динамо", в которых забросил 9 шайб и отметился 11 результативными передачами. С этими показателями канадец являлся вторым в списке бомбардиров рижской команды.
Макмиллан провёл в "Динамо" три сезона. До этого хоккеист выступал в нижегородском "Торпедо". Всего на счету хоккеиста 192 матча в КХЛ, в которых он набрал 86 (45+41) очков.
Также хоккеист играл за хорватский "Медвешчак", немецкий "Ингольштадт", а до переезда в Европу защищал цвета "Ванкувер Кэнакс", "Аризоны Койотс" и "Анахайм Дакс".