В центре Москвы у здания ФСБ открыли стрельбу из Калашникова. Есть жертвы
В четверг вечером, 19 декабря, в центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба, есть погибшие. Президент России Владимир Путин на момент стрельбы находился на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудников органов безопасности.
Видос стрельбы, в силовиков стреляют из-за колонн.— #MDK (@mudakoff) 19 декабря 2019 г.
Одному попали в спину
pic.twitter.com/Ak5ceHOzWO
Официальное сообщение Центра общественных связей ФСБ агентству "Москва":
- стрельбу в приемной ФСБ открыли три человека, двое были убиты в перестрелке с охраной, один продолжил стрельбу на улице;
- в результате стрельбы был убит сотрудник ДПС, дежуривший у здания приемной;
- преступник забаррикадировался в одном из домов на Большой Лубянке и спустя час был убит;
- спецслужба рассматривает случившееся как теракт.
Официальное сообщение Центра общественных связей ФСБ "Интерфаксу":
- "Центр общественных ФСБ опровергает сообщения некоторых СМИ, что открывших стрельбу на Лубянке было трое, стрелявший был один".
По первоначальным сведениям СМИ сообщалось, что неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. Стрельба началась в приемной спецслужбы, после чего нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять там.
Данные о погибших поступали разные. Телеграм-канал "112" сообщал о трех погибших сотрудниках ФСО, Mash - об одном убитом сотруднике ГИБДД.
По версии "112", преступников было трое, двое из них погибли.
"Эхо Москвы" сообщало, что силовики оцепили место происшествия: "улицы в районе Лубянки перекрыты, людей эвакуируют и высаживают из общественного транспорта".
"Московский комсомолец" добавлял, что сотрудникам офисов на Лубянке запретили выходить из здания.
"Медуза" отметила, что президент России Владимир Путин на момент стрельбы находился на концерте в честь Дня работника органов безопасности России, который отмечается 20 декабря.
Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
"Стой! Стой, я сказал!"— LIFE.ru (@lifenews_ru) 19 декабря 2019 г.
Очень страшное видео с моментом стрельбы из центра Москвы. pic.twitter.com/5lzCrPvULn
В районе места происшествия на Лубянке сейчас так. Видео: Дмитрий Швец / Медиазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/F6UPOqM977— Медиазона (@mediazzzona) 19 декабря 2019 г.
Видео очевидца / inst: fishy_god pic.twitter.com/D9IcSDat6P— Новая Газета (@novaya_gazeta) 19 декабря 2019 г.
Первые кадры нападения с камер наблюдения на Лубянке. Паника у прохожих, водители бросают свои машины и убегают. Сотрудники полиции, прячась за машинами, подтягиваются к месту стрельбы. pic.twitter.com/ntjQk5YxSf— baza (@bazabazon) 19 декабря 2019 г.