Видео ⟩ Суд освободил из-под ареста прихожан, проходящих по делу о трагических родах в Елгаве

Суд сменил меру пресечения ранее арестованных обвиняемых, из зала суда сообщила LETA.

Арест в качестве меры пресечения был предварительно применен к обоим обвиняемым мужчинам. Однако сегодня, 19 декабря, было принято решение изменить меру пресечения на пребывание под надзором полиции, добавив дополнительную меру - запрет на выезд из страны.

Помощник председателя суда Санита Гриншпоне также сообщила, что по просьбе адвокатов суд постановил рассматривать дело на закрытых заседаниях.

Рассмотрение уголовного дела отложено до 30 января, в 10.00, чтобы пригласить свидетеля. Судья по этому делу - Ивета Книплока.

Как сообщалось ранее, в ноябре Латвию потрясла трагическая история - во время домашних родов в Елгаве умерли молодая мама и ребенок. Покойная состояла в религиозном приходе "Первая Евангелическая община Иисуса", который советовал не прибегать к помощи медиков.

Погибшей маме был всего лишь 21 год. Ее муж Ренарс, отец Валдис и жена духовного лидера прихода Солвита решили принимать роды на дому, при этом ни один из них не имеет медицинского образования. Роды были очень тяжелыми, и малыш появился на свет уже мертвым.

На следующий день девушке стало плохо, у нее началась рвота, сильные судороги на грани потери сознания, а отец всего лишь дал ей воды.

Как пишет Latvijas Avīze, молодая мама умерла от эклампсии - чрезвычайно редкого и тяжелого осложнения.

Трем упомянутым в деле лицам были предъявлены обвинения по статье 137 и 2-й части статьи 141 Уголовного закона - за незаконное лечение и оставление без помощи, за что грозит тюремное наказание на срок до восьми лет.

Пострадавших лиц по этому делу нет, никто никаких компенсаций не потребовал.

Заседания назначены на несколько месяцев вперед, планируется допросить большое количество свидетелей, в том числе и духовного лидера Первого евангелического прихода Иисуса Яниса Дависа.

Видео: Духовный лидер прихода Янис Давидс

Судя по рассказам источников и некоторым публикациям в СМИ, членам "Первой Евангелической общины Иисуса" предлагалось слепое повиновение лидеру, отказ от мирской жизни, книг, памятных вещей, реликвий, журналов, новостей, видео, воспоминаний и отношений с людьми вне прихода.