В чём фишка? ⟩ Маркус Рива, Лиене Грейфане и другие звезды вспоминают Новый год

Осенью 2019 года TVNET запустил развлекательное шоу на русском языке "В чём фишка?". Теперь программа успешно завершает свой первый сезон.
Представляем вашему вниманию наш слегка юмористический "Новогодний выпуск"!
В нем вы узнаете, как латвийская певица Лиене Грейфане отмечала Рождество. Почему на новогоднем корпоративе гости смеялись над Маркусом Ривой, и с кем из советских популярных актрис встречала Новый год Диана Пирагс.
Кроме того, мы покажем, что происходит, когда оставляешь свое рабочее место без присмотра.
Уже в январе и феврале 2020 года эксклюзивные видеоинтервью с Маркусом Ривой, Лиене Грейфане, Дианой Пирагс и многими другими звёздами.
До встречи в Новом году!
Видео: Новогодний выпуск "В чём фишка?"