Без слез, следов и эмоций: сотрудник "Скорой" рассказал об увиденном на месте трагедии в Елгаве

Отмечается, что все приглашенные члены прихода, включая его духовного лидера Яниса Давидса, не ответили на вопросы журналистов и никаких эмоций по поводу трагедии не выразили.

Как и многих в суде, врачей поразило спокойствие в этой ужасающей ситуации. Для дачи показаний был вызван помощник врача Служба неотложной медицинской помощи Арманд Аре. Он рассказал, что "скорую помощь" в тот день вызвал муж погибшей.

"Он был совершенно без стресса. Он спокойно стоял. Он был немного заторможенным, но абсолютно без стресса.

Без слез. В комнате было прибрано, чисто. В комнате ничего не указывало, что там могли быть роды", - рассказал помощник врача.

В связи с тем, что в приходе зарегистрированы дети, начата проверка с участием Государственной инспекции по защите прав детей и сиротским судом. У всех детей один семейный врач, но неясно, посещают ли они его. Сиротский суд надеется, что деятельность прихода приостановят.

Отдельное беспокойство вызывает сестра погибшей - она вот-вот родит.

"Мы говорили с сиротским судом о том, что он в сотрудничестве с социальной службой будет искать контакт с этой молодой женщиной, чтобы убедиться, как она смотрит на ситуацию, показывалась ли она врачам или нет", - рассказала Валентина Горбунова из Государственной инспекции по защите прав детей.

"Надо сказать, что этот уголовный процесс, вероятно, спасет будущих детей. Может быть, новорожденных",

- считает председатель сиротского суда Елгавского края Солвейга Алксне.

Напомним, 19 декабря суд сменил меру пресечения ранее арестованных обвиняемых на пребывание под надзором полиции, добавив дополнительную меру - запрет на выезд из страны.

Помощник председателя суда Санита Гриншпоне также сообщила, что по просьбе адвокатов суд постановил рассматривать дело на закрытых заседаниях.

Рассмотрение уголовного дела отложено до 30 января. Судья по этому делу - Ивета Книплока.

Видео: Духовный лидер прихода Янис Давидс

Как сообщалось ранее, в ноябре Латвию потрясла трагическая история - во время домашних родов в Елгаве умерли молодая мама и ребенок. Покойная состояла в религиозном приходе "Первая Евангелическая община Иисуса", который советовал не прибегать к помощи медиков.

Погибшей маме был всего лишь 21 год. Ее муж Ренарс, отец Валдис и жена духовного лидера прихода Солвита решили принимать роды на дому, при этом ни один из них не имели медицинского образования.

Роды были очень тяжелыми, и малыш появился на свет уже мертвым. На следующий день девушке стало плохо, у нее началась рвота, сильные судороги на грани потери сознания, а отец всего лишь дал ей воды. Как пишет Latvijas Avīze, молодая мама умерла от эклампсии - чрезвычайно редкого и тяжелого осложнения.

Трем упомянутым в деле лицам были предъявлены обвинения по статье 137 и 2-й части статьи 141 Уголовного закона - за незаконное лечение и оставление без помощи, за что грозит тюремное наказание на срок до восьми лет.