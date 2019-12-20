Стрельба на Лубянке. Что рассказывают СМИ о нападавшем

Нападавший был убит спецназом. Официальной информации о нем по-прежнему нет, однако СМИ, специализирующиеся на криминальной тематике, называют его имя. По их информации, это 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров, который был юристом по образованию, пытался заниматься бизнесом и увлекался стрельбой.

Неудавшийся бизнесмен и любитель стрельбы

По данным "МБХ медиа", Манюров окончил Российскую академию правосудия, а в этом году проходил курс "Социологический анализ рекламной коммуникации" в Высшей школе экономики (ВШЭ).

Как следует из данных базы СПАРК, в декабре 2014 года Манюров зарегистрировал ИП, деятельность которого заключалась в консультировании и представлении интересов в судах, однако в апреле 2015 года он был закрыт.

Издание также обнаружило, что мужчина участвовал в соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ и в конце ноября занял третье место в стрельбе из пистолета-карабина.

Изданию "Комсомольская правда" удалось поговорить с одним из тренеров стрелкового клуба ДОСААФ, где практиковался Манюров. Дизайнер стрелковых упражнений клуба Олег Солович рассказал, что Манюров занимался в клубе около трех месяцев и "стрелял плохо".

Общался, по словам Соловича, Манюров нормально, "вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном". В клубе Манюрову предлагали снимать верхнюю одежду во время стрельбы, однако тот утверждал, что ему так удобно.

По информации "Комсомольской правды", дома у нападавшего прошли обыски, в ходе которых следователи нашли семь единиц оружия. "Все зарегистрировано официально по месту жительства, всего семь стволов: газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное", - сказал газете член следственной группы.

Мать Манюрова сообщила телеграм-каналу Baza, что сын занимался стрельбой "года три-четыре" и "очень любил это дело".

"Общался с какими-то арабами"

Женщина также рассказала, что несколько месяцев назад Манюров уволился с работы, но продолжал каждое утро уезжать "на сопровождение".

В беседе с "Комсомольской правдой" она уточнила, что последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах.

Особо близких друзей, по словам матери, у Манюрова не было, и в гости к нему никто не приходил. Женат он также не был и ни с кем в отношениях не состоял.

Стрельба произошла у дома 12 на Большой Лубянке Reuters

Со слов матери, у Манюрова не было вредных привычек, он не курил и не пил, однако в последнее время у него было "какое-то возбуждение".

"Комсомольской правде" женщина заявила, что с недавних пор сын разговаривал с кем-то по телефону на английском языке. "В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала о чем, ведь говорил он с ними по-английски", - рассказала она.

Версия о теракте

После стрельбы у здания ФСБ возбудили уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" (ст. 317 УК РФ).

По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

Следствие пока ничего не сообщало о мотивах стрелка. Однако, по данным газеты "Коммерсант", основная версия следователей состоит в том, на Лубянке произошло преступление террористической направленности, приуроченное к пресс-конференции президента и ко Дню работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря.