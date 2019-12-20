OFAC: отмена санкций наложенных на Вентспилсский порт - заслуга правительства Латвии

После включения Лембергса и управления Вентспилсского свободного порта в санкционный список латвийское правительство утвердило правовые нормы, которые фактически прекращают контроль Лембергса над управлением Вентспилсского свободного порта.

Согласно этим нормам, контроль над портом перейдет к четырем выдвинутым правительством представителям, говорится в сообщении Минфина США.

Американское министерство выразило удовлетворение тем, как быстро латвийское правительство отреагировало на включение Лембергса в санкционный список. Ведь Лембергс покинул свой пост в правлении порта уже 10 декабря - на следующий день после введения санкций.

"Исключение Вентспилсского свободного порта [из санкционного списка ] демонстрирует нашу решимость тесно сотрудничать с нашими партнерами в борьбе с коррупцией", - подчеркнул заместитель министра финансов США Джастин Музинич.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел, решение о снятии санкций с порта США приняли после интенсивных переговоров с посольством Латвии в Соединенных Штатах, МИД и другими органами, а также ознакомившись со всеми уже выполненными и планируемыми Латвией действиями по необратимому устранению влияния подвергнутого санкциям лица на Вентспилсский порт и управление порта.

"Таким образом управление Вентспилсского порта, порт и предприятия, работающие в нем, могут без помех продолжать деятельность", - заявили в МИД.

OFAC не изменило решения о санкциях против Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.

В телефонном интервью передаче Panorāma на LTV Ринкевич сказал, что исключение из санкционного списка именно управления Вентспилсского порта было целью Латвии, а оставшиеся в списке три "довольно искусственных образования" несущественны для экономики и безопасности Латвии, и для их исключения из списка не будут предприниматься дополнительные усилия.