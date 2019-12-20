"Мы - девочки, не важно, 16 нам или 61": Седокова ответила на пост Собчак смелым фото

В четверг, 19 декабря, Собчак опубликовала на своей странице пост, в котором поделилась своими размышлениями на тему того, в каком возрасте женщинам позволительно фотографироваться в обнаженном виде.

Тема публикации была навеяна фотографией российской предпринимательницы Оксаны Лаврентьевой. 40-летняя бизнес-леди поделилась снимком, на котором она в обнаженном виде лежит на кровати.

Подписчики Лаврентьевой отметили, что у нее сногсшибательная попа и редко, кто "так выглядит даже не в 40, а в 20 лет".

Сама бизнес-леди отметила, что ее старания в спортзале прошли не зря.

Собчак же придерживается другого мнения и считает, что женщинам старше 40 лет не стоит публиковать настолько откровенные фотографиии. Журналистка уверена, что такие снимки от женщин постарше не что иное, как требование мужского внимания.

"Давно заметила по фоткам в Instagram - чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки.

Причем, если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв "хоти хоти меня скорее".

Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?", - написала Собчак.

Выпад журналистки заметила и Анна Седокова. 37-летняя исполнительница решила ответитить Собчак на публикацию и опубликовала у себя в Instagram соблазнительное фото в БДСМ-белье из черной кожи.

"Я - Аня Седокова. Мне пару дней назад исполнилось 37 а, значит, у меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без упреков общественных деятелей? А через три года я что, в тыкву превращусь?

Как же мне надоели эти стереотипы, которые годами загружали в головы наших женщин!

Что в 30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без мужика жизни нет... Кто вообще это решает кроме самой себя?", - возмутилась звезда.

Седокова выразила свое восхищение фигурами телеведущей Светланы Бондарчук, Оксаны Лаврентьевой и автора кулинарных книг Вероники Белоцерковской.

"Вы не представляете, сколько раз я слышала слово "старая" от .. внимание .. ДРУГИХ женщин. Ну, камон! Я восхищена ногами Светланы Бондарчук, прессом Вероники Белоцерковской и попой Оксаны Лаврентьевой, и мозгами Ксении Собчак. Это огромный труд любой девушки - поддерживать тело особенно после 30.

Давайте прекратим меряьтся членами и яйцами, мы же не мужики.

Мы - женщины, все разные и одинаково эмоционально нестабильные. Мы расстаёмся, встречаемся, постим голые фото и умные книги одновременно. И это нормально!", - написала Анна.

По словам певицы, абсолютно не имеет значения, сколько женщине лет, если она выкладывает оголенные снимки.