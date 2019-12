"Мы - девочки, не важно, 16 нам или 61": Седокова ответила на пост Собчак смелым фото

Как мотивировать себя заниматься спортом? Просто сделать съёмку у @d.chapala. Увидев это фото, я поняла, что пахала в спортзале не напрасно и бросать нельзя!

A post shared by Oxana Lavrentieva (@olololnew) on Dec 18, 2019 at 2:34am PST