Подход "еще живой стервы" сработал: о защите журналистов заговорил премьер

Пресс-секретарь Кариньша Сандис Сабаев заявил агентству LETA, что резолюция премьера предполагает совместную работу министров, журналистов и представляющих их интересы организаций по этому вопросу.

В качестве возможных решений проблемы предлагается, например, создание в Госполиции специального контактного пункта для быстрого рассмотрения таких жалоб.

Это соответствует рекомендациям Совета Европы о безопасности журналистов и других представителей СМИ.

Как сообщалось, Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica публично высказал опасения и возмущение по поводу инертности полиции после получения заявления о человеке, терроризирующем редакцию Re:Baltica.