Подход "еще живой стервы" сработал: о защите журналистов заговорил премьер

Премьер-министр Кришьянис Кариньш издал резолюцию о том, что министр внутренних дел Сандис Гиргенс и ответственный за политику сферы средств массовой информации (СМИ) министр культуры Наурис Пунтулис должны провести совместную работу по поиску решений для защиты журналистов, получающих угрозы в связи со своей профессиональной деятельностью.
Пресс-секретарь Кариньша Сандис Сабаев заявил агентству LETA, что резолюция премьера предполагает совместную работу министров, журналистов и представляющих их интересы организаций по этому вопросу.
В качестве возможных решений проблемы предлагается, например, создание в Госполиции специального контактного пункта для быстрого рассмотрения таких жалоб.
Это соответствует рекомендациям Совета Европы о безопасности журналистов и других представителей СМИ.
Как сообщалось, Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica публично высказал опасения и возмущение по поводу инертности полиции после получения заявления о человеке, терроризирующем редакцию Re:Baltica.
Мужчина в течение продолжительного времени беспокоил сотрудников редакции и их близких грубыми звонками и записями в социальных сетях, а однажды он пришел в редакцию Re:Baltica с похоронным венком и некоей жидкостью.