Пт, 20.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Подход "еще живой стервы" сработал: о защите журналистов заговорил премьер

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш издал резолюцию о том, что министр внутренних дел Сандис Гиргенс и ответственный за политику сферы средств массовой информации (СМИ) министр культуры Наурис Пунтулис должны провести совместную работу по поиску решений для защиты журналистов, получающих угрозы в связи со своей профессиональной деятельностью.

Пресс-секретарь Кариньша Сандис Сабаев заявил агентству LETA, что резолюция премьера предполагает совместную работу министров, журналистов и представляющих их интересы организаций по этому вопросу.

В качестве возможных решений проблемы предлагается, например, создание в Госполиции специального контактного пункта для быстрого рассмотрения таких жалоб.

Это соответствует рекомендациям Совета Европы о безопасности журналистов и других представителей СМИ.

Как сообщалось, Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica публично высказал опасения и возмущение по поводу инертности полиции после получения заявления о человеке, терроризирующем редакцию Re:Baltica.

Мужчина в течение продолжительного времени беспокоил сотрудников редакции и их близких грубыми звонками и записями в социальных сетях, а однажды он пришел в редакцию Re:Baltica с похоронным венком и некоей жидкостью.

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