Министр: мы движемся к новой модели управления портами

Он подчеркнул, что исключение Вентспилсского свободного порта из санкционного списка Управления по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) было положительным сигналом для транзитной отрасли Латвии.

"Это значит, что наш второй крупнейший порт может продолжать работу. Всем владельцам судов, агентам и страховщикам ясно, что можно без проблем заходить в порт и работать там", - сказал Линкайтс, добавив, что это решение также показывает доверие США к работе, оперативно проделанной латвийским правительством.

На вопрос о том, есть ли сигналы о возможном исключении из санкционного списка также Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, Линкайтс ответил отрицательно.

Также министр указал на то, что принятые Сеймом 18 декабря поправки и решение правительства о создании нового ГАО Ventas osta для управления Вентспилсским портом являются шагом к новой модели управления портами.

По мнению Линкайтса, теперь, когда санкции сняты, общество Ventas osta можно использовать в качестве пилотного проекта для того, чтобы протестировать различные аспекты, связанные с правами собственности, функциями, сферами ответственности и другими вопросами, которые войдут в новую концепцию управления портами.

На вопрос о том, поданы ли уже документы об учреждении нового ГАО в Регистр предприятий министр сообщения ответил, что пока этого не сделано.

"Мы дошли только до заверения подписей. Возможно, в этом вопросе придется что-то пересмотреть, потому что, если нужно готовиться к очень интенсивной работе, необходима единая команда", - сказал Линкайтс.

Министр не смог точно сказать, когда этот этап работы будет завершен - до конца года или уже после. Однако обязательство по разработке устава Рижского свободного порта и предложению нового устава Вентспилсского свободного порта до 1 февраля остается в силе.

Как сообщалось, 9 декабря Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании т. н. закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе против мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему, к которым также относятся санкции. Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.

В качестве реакции на введение санкций Сейм принял поправки к законам, подразумевающие, что Вентспилсский свободный порт и Рижский свободный порт перейдут под государственный контроль, а 17 декабря правительство поддержало предложение Министерства сообщения по учреждению нового ГАО Ventas osta для управления портом.