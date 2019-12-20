Пт, 20.12.2019
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Видео: Боец MMA проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Ади Дуракович и Франсиско Баррио

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Twitter video

Боснийский боец смешанных единоборств Ади Дуракович проиграл поединок против аргентинца Франсиско Баррио на турнире, который проходил в Хорватии.

Этот бой примечателен тем, что он продлился всего 9 секунд и в нём ни одни боец не успел нанести ни одного удара.

Начало боя не предвещало такой развязки, но уже через несколько секунд Дуракович перестал защищаться, подошёл к судье и заявил, что сдаётся. Бой был остановлен на 9-й секунде.

Позже выяснилось, что босниец почувствовал себя плохо, у него потемнело в глазах и заболело в груди.

"Сказал рефери, что со мной что-то не так, и это последнее, что я помню. Очнулся в машине скорой помощи и снова потерял сознание. Затем очнулся уже в больнице", - рассказал Дуракович в сториз своего Instagram. 

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