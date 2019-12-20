Видео: Боец MMA проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Этот бой примечателен тем, что он продлился всего 9 секунд и в нём ни одни боец не успел нанести ни одного удара.

Начало боя не предвещало такой развязки, но уже через несколько секунд Дуракович перестал защищаться, подошёл к судье и заявил, что сдаётся. Бой был остановлен на 9-й секунде.

Victoria del argentino Francisco Barrio ante Adi Durakovic en Croacia. Rarisimo lo que paso. Veanlo ustedes mismo pic.twitter.com/0uthIgQ47e — Barrele la pierna (@Barrelelapierna) December 14, 2019

Позже выяснилось, что босниец почувствовал себя плохо, у него потемнело в глазах и заболело в груди.