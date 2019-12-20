"Это только иллюзия, что мы живем в колоссальное время": размышления режиссера Херманиса

По мнению Херманиса, более десяти лет назад жить стало скучно, поскольку в Латвии было ощущение, что "история закончилась подобно тому, как в так называемых демократических благополучных землях". Однако прошло несколько лет, "все расшаталось, и мне снова ненормально интересно, у меня снова есть адреналин", заявил режиссер.

"Я такой человек - мне нравится быть в оппозиции. Я опять вижу - у меня есть достойный соперник. Мне интересно следить, наблюдать, думать и понимать, держаться стойко", - подчеркнул он.

Херманис считает, что "это только иллюзия, что мы живем в колоссальное время - не пойми сколько поколений не видели войну, и в плане благополучия, как говорят, в Латвии не было так хорошо, как сейчас, по сравнению с предыдущими временами".

"Но я чувствую конкретное трение, разумом чувствую, что никогда так интересно не было... Чувствую себя как герой детективного романа, мне никогда не было так интересно понять, что здесь уже происходит?", - отметил режиссер.

Херманис считает, что это прекрасное время, "когда ни один человек в мире не знает, что будет через два, пять или десять лет".