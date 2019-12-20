Что нужно есть зимой, чтобы не мерзнуть и унять зверский аппетит

"Зимой многим знакомо чувство голода. При этом некоторые думают, что организму необходимы лишние калории, чтобы согреваться в холода, - приводит слова диетолога Анны Брасовой издание "Аргументы и факты". - Но если вы живете в теплой квартире, ездите по городу в автобусе или на машине, то греться вам не очень-то и нужно. Однако желание съесть лишнего не пропадает".

Вот продукты, которые хорошо насыщают, согревают и содержат полезные для здоровья питательные вещества.

Супы

В летнее время горячий борщ, к примеру, не пользуется особой популярностью, поскольку он обладает способностью согревать организм. А вот зимой супы и бульоны - как раз то, что нужно, отмечает диетолог. Не зря во многих северных кухнях это главные национальные блюда.

Полезные перекусы

Избежать повышенного аппетита зимой, по словам медика, помогут перекусы между основными приемами пищи.

Используйте для этого здоровые продукты, богатые витаминами и минералами: бананы, орехи, сухофрукты и тому подобное.

Специи

Хрен, горчица, перец, мускатный орех, корень имбиря, корица, гвоздика, кориандр, шафран, кардамон - отличные термодженики. Это вещества, которые согревают нас за счет ускорения обмена веществ, в том числе жирового обмена.

Печень трески

Печень трески - это главный продукт зимы!

"Во-первых, она богата полезными омега-3 жирными кислотами. Они защищают сосуды от атеросклероза, что особенно важно зимой,

когда питание более жирное и калорийное. Во-вторых, печень трески является чемпионом по содержанию витамина D".

Масло на завтрак

Чтобы не замерзнуть по дороге на работу, диетолог советует съедать на завтрак кусочек сливочного масла - в нем много калорий, которых хватит, чтобы организм сохранил тепло в мороз.

"И не забывайте время от времени баловать свой организм. Ешьте мед -

этот натуральный антибиотик, содержащий множество витаминов и микроэлементов, помогает нормализовать обмен веществ",