Овечкин вошёл в тройку лучших в НХЛ за 10 лет. В сотне еще 9 россиян

Американский спортивный телеканал ESPN включил сразу десять хоккеистов из России в топ-100 лучших игроков Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) за десятилетие.
Первое место в списке досталось нападающему "Питтсбурга" Сидни Кросби, а вторым стал хоккеист "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. На третьей строчке расположился капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Кроме того, в сотне лучших хоккеистов оказались россияне Евгений Малкин (6), Павел Дацюк (11), Никита Кучеров (14), Сергей Бобровский (21), Владимир Тарасенко (25), Артемий Панарин (64), Андрей Василевский (87), Илья Ковальчук (88) и Александр Семин (100). С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте ESPN.
Напомним, что Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2006-м году он становился лучшим новичком лиги, а также на протяжении карьеры он восемь раз становился лучшим снайпером лиги. В 2018-м году Овечкин вместе с "Вашингтоном" завоевал Кубок Стэнли.