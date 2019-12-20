Овечкин вошёл в тройку лучших в НХЛ за 10 лет. В сотне еще 9 россиян

Кроме того, в сотне лучших хоккеистов оказались россияне Евгений Малкин (6), Павел Дацюк (11), Никита Кучеров (14), Сергей Бобровский (21), Владимир Тарасенко (25), Артемий Панарин (64), Андрей Василевский (87), Илья Ковальчук (88) и Александр Семин (100). С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте ESPN.

Напомним, что Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2006-м году он становился лучшим новичком лиги, а также на протяжении карьеры он восемь раз становился лучшим снайпером лиги. В 2018-м году Овечкин вместе с "Вашингтоном" завоевал Кубок Стэнли.