Пт, 20.12.2019
На рынке можно встретить разных людей. Не могу сказать, какие они. Бывает, что одно время, на протяжение месяца попадаются злые. А в другом месяце приходят открытые, добрые люди. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Латвийские инфлюенсеры удивили шеф-повара кулинарными талантами
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ФОТО: Pēteris Vīksna

Латвийские инфлюенсеры собрались в престижном ресторане Valtera restorāns, чтобы в ходе мастер-класса представить свои уникальные рецепты. Перед ними была поставлена задача удивить шеф-повара Валтера Зирдзиньша, приготовив оригинальные закуски из креветок сурими и филе сельди без масла.

Вызов рождественского мастер-класса приняли несколько известных в обществе инфлюенсеров, в том числе ведущий шоу и мероприятий Мартиньш Капземс, блогер Бригита Дамбе, модный блогер Алина Келлер, дизайнер Индра Салцевича, гуру стиля Ярослав Барышников и другие знаменитости, чьей задачей было создать уникальный рецепт из морепродуктов.

Вместе с признанным латвийским шеф-поваром Валтером Зирдзиньшем гости превзошли сами себя, представив экзотические комбинации.

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