Латвийские инфлюенсеры удивили шеф-повара кулинарными талантами
Латвийские инфлюенсеры собрались в престижном ресторане Valtera restorāns, чтобы в ходе мастер-класса представить свои уникальные рецепты. Перед ними была поставлена задача удивить шеф-повара Валтера Зирдзиньша, приготовив оригинальные закуски из креветок сурими и филе сельди без масла.
Вызов рождественского мастер-класса приняли несколько известных в обществе инфлюенсеров, в том числе ведущий шоу и мероприятий Мартиньш Капземс, блогер Бригита Дамбе, модный блогер Алина Келлер, дизайнер Индра Салцевича, гуру стиля Ярослав Барышников и другие знаменитости, чьей задачей было создать уникальный рецепт из морепродуктов.
Вместе с признанным латвийским шеф-поваром Валтером Зирдзиньшем гости превзошли сами себя, представив экзотические комбинации.
Смотрите фото в нашей галерее!