Латвийские инфлюенсеры удивили шеф-повара кулинарными талантами

Латвийские инфлюенсеры собрались в престижном ресторане Valtera restorāns, чтобы в ходе мастер-класса представить свои уникальные рецепты. Перед ними была поставлена задача удивить шеф-повара Валтера Зирдзиньша, приготовив оригинальные закуски из креветок сурими и филе сельди без масла.