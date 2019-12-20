Пт, 20.12.2019
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Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду-2020

Ярослава Магучих

ФОТО: Reuters/ScanPix

Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за отсутствия финансирования. Об этом в интервью порталу "Диалог.ua" рассказал президент Федерации лёгкой атлетики Украины Игорь Гоцул.

Портал сообщает, что в самый разгар подготовки к Олимпиаде правительство перестало перечислять Федерации лёгкой атлетики необходимое финансирование. По этой причине подготовка к Олимпийским играм была приостановлена.

"Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем возобновить её в январе-феврале", - заявил Гоцул.

Президент Федерации лёгкой атлетики Украины отметил, что процесс подготовки к таким крупным соревнованиям - это как доменная печь и если её "затушить", то потом понадобятся годы, чтобы её заново запустить.

Гоцул заявил, что в данный момент пробуются разные методы воздействия на органы власти и над вопросом работают юристы Федерации. 

"Речь идёт о невыполнении обязательств одной стороной в то время, как другая сторона их выполнила в практически полном объеме. И ещё один способ воздействия - это огласка событий в прессе", - сказал Гоцул.

Напомним, что пропустить Олимпиаду в Токио рискуют и российские атлеты, но совсем по другой причине. Российским спортсменам может быть отказано в предоставлении нейтрального статуса для участия соревнованиях из-за тянущейся с 2015 года дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

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