Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду-2020

Портал сообщает, что в самый разгар подготовки к Олимпиаде правительство перестало перечислять Федерации лёгкой атлетики необходимое финансирование. По этой причине подготовка к Олимпийским играм была приостановлена.

"Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем возобновить её в январе-феврале", - заявил Гоцул.

Президент Федерации лёгкой атлетики Украины отметил, что процесс подготовки к таким крупным соревнованиям - это как доменная печь и если её "затушить", то потом понадобятся годы, чтобы её заново запустить.

Гоцул заявил, что в данный момент пробуются разные методы воздействия на органы власти и над вопросом работают юристы Федерации.

"Речь идёт о невыполнении обязательств одной стороной в то время, как другая сторона их выполнила в практически полном объеме. И ещё один способ воздействия - это огласка событий в прессе", - сказал Гоцул.