Вейонис решил стать президентом Латвийского баскетбольного союза

В конце сентября о выдвижении своей кандидатуры сообщила Анете Екабсоне-Жогота, заявку которой ЛБС еще не опубликовал. Как сообщила агентству LETA спортсменка, за несколько часов до окончания срока она подала официальную заявку.

На последнем ежегодном собрании членов ЛБС действующий руководитель организации Валдис Воинс сообщил, что следующее собрание будет созвано 21 января 2020 года, и на нем нужно избрать президента на следующий четырехлетний срок. Сам он ранее заявил, что на третий срок выдвигаться не будет.