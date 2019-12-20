Пт, 20.12.2019
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У женщины в морозильнике нашли труп ее мужа с письмом, отрицающим ее вину в его смерти

Иллюстративное фото

ФОТО: SIPA/Scanpix

В штате Юта, США, полицейские обнаружили в морозильнике в доме женщины труп мужчины, при котором находилось нотариально заверенное письмо, что жена не виновна в его смерти.

Джин Саурон-Метерс умерла в ноябре. В свою очередь ее муж умер примерно десять лет назад.

Полиция считает, что муж Джины Пол умер в период между 4 февраля 2009 года и 8 марта 2009 года.

Суд считает, что женщина не сообщила о смерти мужа, чтобы продолжать получать его пенсию, которая полагалась ему за службу в армии.

За эти десять лет женщина могла получить за своего умершего мужа пенсию в размере минимум 177 000 долларов.

Незадолго до смерти мужчина написал письмо, в котором сообщил, что женщина не виновна в смерти своего мужа. Письмо было нотариально заверено.

Пол Метерс умер от болезни, а Джин - просто от возраста.

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