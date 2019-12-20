У женщины в морозильнике нашли труп ее мужа с письмом, отрицающим ее вину в его смерти

Джин Саурон-Метерс умерла в ноябре. В свою очередь ее муж умер примерно десять лет назад.

Полиция считает, что муж Джины Пол умер в период между 4 февраля 2009 года и 8 марта 2009 года.

Суд считает, что женщина не сообщила о смерти мужа, чтобы продолжать получать его пенсию, которая полагалась ему за службу в армии.

За эти десять лет женщина могла получить за своего умершего мужа пенсию в размере минимум 177 000 долларов.

Незадолго до смерти мужчина написал письмо, в котором сообщил, что женщина не виновна в смерти своего мужа. Письмо было нотариально заверено.