СМИ: Часть захваченных Украиной сепаратистов отказались участвовать в обмене заложниками

Около 40 человек, которых Украина собиралась передать сепаратистом, отказались принимать участие в обмене и вернуться на Донбасс, рассказал один из источников.

Часть не хочет возвращаться в районы Украины, которые не находятся под контролем Киева, а другие хотят понести назначенное им наказание, закрыв таким образом вопрос об уголовном преследовании в Украине, сказал источник.

Власти ДНР и ЛНР критикуют украинские власти за то, что те не осуществляют так называемую юридическую очистку обмениваемых лиц, из-за чего люди после освобождения продолжают находиться под следствием или считаться преступниками.

Жесткое требование Луганска "очистить" всех, кто подлежит обмену, стало одной из причин того, что 18 декабря на заседании ТКГ не удалось согласовать проведение "большого обмена" до конца года.

Отметим, что Украины и Донбасс хотят начать новый год без заложников с другой стороны.

Во время переговоров об обмене речь шла о том, чтобы проверку того, добровольно ли люди отказались об обмене, осуществили представители Международного красного креста.

Однако власти ДНР и ЛНР выступили против этого и настояли на том, чтобы проверку осуществил координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш.