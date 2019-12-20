Пт, 20.12.2019
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До десяти лет тюрьмы: за реализацию наркотиков задержаны четверо мужчин

ФОТО: Valsts policija

В среду, 18 ноября, полиция задержала четырех мужчин по подозрению в реализации наркотических веществ в группе.

К трем подозреваемыми применена мера пресечения - арест.

Госполиция проверила полученную информацию о нескольких лицах, которые, возможно, торгуют наркотическими веществами. В ходе проверки информация подтвердилась - в Айзкраукле были задержаны четверо мужчин, у них нашли наркотические вещества.

В результате обысков по их месту жительства и в автомобилях, стражи порядка изъяли 17,7 граммов амфетамина, весы, а также незарегистрированный газовый пистолет и автомобиль.

Задержаны мужчины 1975, 1990, 1991 и 1997 годов рождения. Мужчина 1975 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции за оборот наркотических веществ и имущественные преступления, в свою очередь мужчины 1991 и 1997 года рождения попадали в поле зрения страже порядка за различные административные нарушения.

Начат уголовный процесс по факту реализации наркотических веществ в группе по предварительному сговору. За это грозит лишение свободы на срок от трех до  десяти лет, с конфискацией имущества или без нее, и с пробационным надзором на срок до трех лет.

В пятницу, 20 декабря, суд применил к трем задержанным арест, в свою очередь к четвертому - меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

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